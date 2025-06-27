Чернышов в суде: ВАКС избрал меру пресечения вице-премьер-министру

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения вице-премьер-министру – министру национального единства Алексею Чернышову, которого подозревают в коррупции. Ему определили залог в размере 120 млн грн. Речь идет о деле касательно незаконной передачи земли застройщику Сергею Копыстыре.

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Судебное заседание состоялось 27 июня (судья – Виталий Крикливый). Чернышов лично присутствовал на заседании.

Также его обязали в течение двух месяцев прибывать по требованию. А кроме того:

Не выезжать из Украины.

Не общаться со свидетелями и подозреваемыми.

Сообщать об изменении места жительства или работы.

Таким образом, суд удовлетворил просьбу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) о размере залога и возложениею обязанностей на Чернышова. В то же время, правоохранители просили также отстранить министра от должности – чтобы "предотвратить риски влияния на ход расследования".

Реакция Чернышова

Сам же Чернышов назвал определенную ему сумму залога "слишком большой" – учитывая ограниченный доступ к его счетам, передает "Радио Свобода". Тем не менее, отмечается, он намерен решить этот вопрос.

"Будем искать возможности", – сказал министр.

При этом, подчеркивается, несмотря на решение суда и наложенные на него ограничения, оставлять должность он намерен не намерен.

"Чернышов добавил, что в отставку подавать не планирует", – говорится в сообщении.

Что еще известно о заседании

Суд не удовлетворил ходатайство стороны защиты Чернышова о проведении заседания в закрытом режиме.

Адвокаты аргументировали необходимость закрыть заседание тем, что в зале могут быть разглашены маршруты передвижения и детали общения Чернышова. А так как подозреваемый занимает высокую должность, это "может представлять определенную опасность". Прокурор поддержал такое ходатайство частично. Суд, впрочем, не увидел достаточных оснований для проведения заседания в закрытом режиме.

Чернышов комментировал инициативу НАБУ и САП относительно меры пресечения в виде 120 млн грн залога.

"Я знаю, что такой вопрос есть. Я его недавно получил. Мне нужно еще время, чтобы ознакомиться, изучить основания. После того я смогу прокомментировать", – заявил вице-премьер. Чернышов также заявил, что он настроен "абсолютно уверенно". Однако выразил недовольство "достаточно активной медийной коммуникацией" относительно подозрения.

В заседании объявляли перерыв

Около 12:15 суд удалился на перерыв. Возобновить заседания планировали в 16:30. Защита подозреваемого уже не настаивала на закрытом формате.

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Кто причастен

Чернышов получил подозрение в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды "в особо крупном размере для себя и третьих лиц". О подозрении по связанному делу сообщили и 5 другим лицам, среди которых:

бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин ;

; бывший советник министра Максим Горбатюк ;

; бывшая директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон;

застройщик Сергей Копыстыра и его доверенное лицо Олег Татаренко (по версии следствия – организаторы схемы).

К этим подозреваемым уже были применены меры пресечения: к трем лицам – в виде содержания под стражей с альтернативой залога от 20 млн грн до 100 млн грн, к еще двум – в виде залога.

Как работала схема

По версии следствия, в ноябре 2021 года Копыстыра и Татаренко задумали незаконно завладеть участком площадью более 11 га, принадлежавшим государственной агрофирме "Цветы Украины" в Киеве.

Они, вероятно, обратились к тогдашнему министру развития громад Алексею Чернышову, который поручил коммуникацию с застройщиками своему советнику Горбатюку. Тот, как считает следствие, организовал передачу документов и координацию между сторонами и сообщил о схеме самому министру, а также Василию Володину и Алле Сушон.

Чернышов якобы подписал приказ, по которому имущественный комплекс агрофирмы перешел на баланс ГП "Укркоммунобслуживание". Впоследствии, в ноябре 2022 года, Володин разрешил заключение инвестиционного соглашения между ГП "Укркоммунобслуживание" и компанией "Ситигазсервис" Копыстыры.

Соглашение предусматривало передачу государству части квартир, пропорционально стоимости участка. Однако землю оценили почти в пять раз дешевле рыночной стоимости, что могло повлечь потерю более чем 1 млрд грн.

За успешную реализацию сделки Копыстыра "вознаградил" топ-чиновников министерства и определенных ими лиц скидкой на квартиры в уже построенных жилых комплексах. С ней стоимость квадратного метра составляла от 1 тыс. грн до 8 тыс. грн при минимальной рыночной стоимости таких квартир около 30 тыс. грн за кв. м. Общий размер неправомерной выгоды составил 16,8 млн грн.

Что говорит Чернышов

Во время перерыва в судебном заседании 27 июня подозреваемый чиновник отрицал выдвинутые против него обвинения. Чернышов уверяет, что не делал ничего противозаконного, находясь на должности министра развития общин и территорий.

"Есть упрек обвинения, который заключается в книжках и скидках... Вот что получил министр и в чем он обвиняется. Ни один земельный участок не потерян... Министр не влиял на заключение каких-либо договоров", – рассказал Чернышов, называя себя в третьем лице.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце мая НАБУ и САП провели обыски у действующего министра Чернышова. О намерениях НАБУ провести обыски медиа сообщали еще в июне 2024 года, но тогда следственные действия никто не провел.

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