Был внесен залог: мэра Бердичева освободили из-под стражи

Мэр Бердичева Житомирской области Сергей Орлюк, подозреваемый в коррупции, освободился из-под ареста, поскольку за него был внесен залог. Его размер – 242 240 гривен.

Видео дня

Это произошло 23 июня. Об этом "Укринформу" сообщили в Королевском районном суде города Житомира.

Именно этот суд 21 июня избрал для чиновника меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 80 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Представители райсуда подтвердили, что после оплаты мэра освободили из-под стражи.

Как узнал "РИО Бердичев", начиная с 24 июня Орлюк оформил себе отпуск. По словам управляющей делами городского совета Ларисы Котнюк, продлится этот отпуск 1,5 месяца (90 дней). На это время обязанности мэра будет исполнять секретарь Бердичевского горсовета Богдан Коляда.

Орлюка задержали 20 июня посреди улицы Житомирской в Бердичеве. В машине мужчины нашли валюту наличкой.

Свидетели подозревают, что за взятку в размере 2000 долларов США мэр обещал "решить вопрос" с разрешениями на установку в городе двух временных павильонов и с другими сопутствующими документами. По данным местных СМИ, речь идет о киосках на остановках возле самого горисполкома.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 УКУ – факту вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом. За это предусмотрена ответственность – до 10 лет лишения свободы (с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет) с конфискацией имущества.

Как ранее писал OBOZ.UA, президента Национальной академии аграрных наук Украины Ярослава Гадзало подозревают в растрате государственного имущества – он мог фейково трудоустроить своего водителя на подконтрольные госпредприятия. Мужчина не работал на занимаемых должностях, но получал зарплату из бюджета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!