В сеть попали кадры задержания мэра Бердичева: что известно. Фото и видео

В Бердичеве Житомирской области 20 июня прямо посреди улицы задержали городского голову Сергея Орлюка. Вероятно, против мэра возбуждено уголовное производство из-за коррупционного преступления.

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Источники OBOZ.UA подтвердили, что правоохранители задержали именно Орлюка, но конкретную причину сперва не называли. Впоследствии собеседники проинформировали: производство расследуется по факту получения должностным лицом неправомерной выгоды.

Местные Telegram-сообщества тем временем делились фото и видео с мэром, которого остановили на дороге и надевали наручники.

Согласно неофициальной информации "Суспільного", делом занималось Управление стратегических расследований одноименного департамента Национальной полиции Украины. У журналистов тоже есть информация, что расследуется получение взятки должностным лицом.

Пресс-секретарь этого управления Наталья Калиновская заявила журналистам "Суспільного":

"Да, мы подтверждаем факт разоблачения чиновника Бердичевского городского совета. Пока идут процессуальные действия на месте. Уголовное производство расследуется по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом. Сейчас это вся информация, которую я могу вам предоставить".

Известно, что задержание произошло на улице Житомирской, вблизи железнодорожного переезда, около 13:00.

По данным "РИО Бердичев", на месте происшествия правоохранители якобы "нашли флешку в кармане мэра и упаковали в конверт".

Примерно в 14:20 к Орлюку приехал адвокат, а затем из машины вынули пачку долларов, которую правоохранители взялись считать и фотографировать, написали в "Бердичев.biz".

Орлюку Сергею Валерьевичу 54 года. Родом он из Бердичева, образование получил по специальности "ветеринарная медицина" (магистр) и до 2020-го работал по специальности.

С 2007 по 2015 год был депутатом Бердичевского городского совета V-VI созывов, после чего (до 2020-го) – депутатом Житомирского областного совета VII созыва.

Орлюк стал Бердичевским городским головой с 1 декабря 2020 года.

Официальная зарплата на должности мэра, о которой отчитывался чиновник, в 2024-м составляла 361 164 гривен. Если сравнить с 2023 годом (241 621 грн), то она увеличилась на 49%.

Как писал OBOZ.UA, на днях Высший антикоррупционный суд вынес приговор бывшему главе Тернопольского областного совета Михаилу Головко. Его судили за взяточничество и незаконное хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения. Экс-чиновнику по ч. 4 ст. 368 и ч. 1 ст. 263 УК Украины дали девять лет тюрьмы (без права в течение трех лет занимать руководящие должности) с конфискацией имущества.

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