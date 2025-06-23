Требовал взятку за разрешение исполкома: в полиции прокомментировали задержание мэра Бердичева. Фото

Мэра Бердичева Житомирской области Сергея Орлюка задержали 20 июня из-за взятки в размере 2000 долларов США. Чиновнику объявлено подозрение по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

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Суд уже избрал городскому голове меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 240 000 гривен залога. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Следователи имеют доказательства того, что за 2000 долларов Орлюк обещал решить вопрос о предоставлении разрешения исполнительным комитетом горсовета на установку двух временных павильонов, а также согласование соответствующих проектов и подключение этих сооружений к городской сети водоснабжения и водоотведения.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. На основании полученных доказательств полицейские сообщили мэру о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

"За принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом предусмотрена ответственность – до 10 лет лишения свободы (с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет) с конфискацией имущества", – проинформировали правоохранители.

Напомним: копы остановили Орлюка посреди дороги на улице Житомирской, вблизи железнодорожного переезда в городе Бердичев. Там же на руки чиновника надели наручники.

Бердичевским городским головой Сергей Орлюк работает с 1 декабря 2020 года.

Как писал OBOZ.UA, ранее правоохранители задержали прокурора одного из областных отделов прокуратуры при попытке получения взятки. По данным следствия, чиновник требовал от гражданина 10 000 долларов за обещание использовать служебные связи, чтобы повлиять на ход уголовного производства, которое находилось в компетенции другого прокурора. Речь шла о содействии в заключении соглашения о признании виновности.

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