Более тысячи сообщений с утра: по Украине прокатилась волна 'минирований', в полиции сделали заявление

В понедельник, 30 марта, по Украине прокатилась волна "заминирований" государственных учреждений, учебных заведений и предприятий. Сообщения активно начали поступать в полицию еще утром.

Сейчас в 20% из проверенных случаев информация о минировании не подтвердилась. Подробности рассказали в Национальной полиции Украины.

Что известно

Массовые анонимные обращения на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления, учебных заведений, предприятий, организаций, банков и других учреждений начали поступать в 11:00.

По состоянию на 14:50 в подразделения полиции поступило 1216 сообщений. На местах работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы. Продолжаются обследования и проверки с соблюдением всех мер безопасности.

"Сейчас отработано 20% таких сообщений. Ни в одном из проверенных случаев информация о заминировании не подтвердилась", – говорится в сообщении.

Полиция проводит мероприятия для установления лиц, причастных к распространению фейковых сообщений, не исключая возможности очередной враждебной ИПСО.

Правоохранители напоминают, что за заведомо ложное сообщение об угрозе общественной безопасности предусмотрена уголовная ответственность

"Просим граждан сохранять спокойствие, пользоваться информацией только из официальных источников и выполнять требования правоохранителей", – отмечается в сообщении.

Напомним, в конце января по Украине распространялись псевдосообщения о минировании зданий. Письма с угрозами поступали в органы власти, учебные заведения, предприятия, банки и торговые центры. Известно, что большинство сообщений также не подтвердились.

Ранее OBOZ.UA писал, что неизвестные сообщили о минировании ряда поездов, следующих за границу. Также сообщили о минировании поезда Киев-Ужгород. В Медыке на границе с Польшей из поезда интерсити Перемышль – Киев из-за информации о возможном минировании эвакуировали более 500 пассажиров.

