Под 'прицелом' были госучреждения, школы и не только: По Украине прокатилась волна 'минирований', в полиции сделали заявление

В пятницу, 30 января, по Украине прокатилась масштабная волна псевдосообщений о минировании зданий. Письма с угрозами поступали в органы власти, учебные заведения, предприятия, банки и торговые центры. Известно, что большинство сообщений не подтверждаются.

Информацию обнародовала Национальная полиция Украины. Данные также подтвердили региональные подразделения полиции и сервисные центры МВД.

3 09:30 30 января на электронные адреса различных учреждений начали массово поступать сообщения о якобы заложенной взрывчатке. По состоянию на 12:10 правоохранители зафиксировали более 2000 таких обращений в более чем 20 областях и в Киеве.

Сейчас около 30% объектов уже проверили – информация о минировании там не подтвердилась. Проверки других локаций продолжаются, на местах работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы.

Из-за сообщения о минировании временно прекратили работу территориальные сервисные центры МВД в Харьковской, Полтавской и Сумской областях. Административные услуги приостановили из соображений безопасности посетителей и персонала.

Во Львове экстренно эвакуировали учеников и работников из 43 школ. В Кривом Роге сообщение о минировании получило предприятие "Кривбассводоканал", работников также вывели из здания. Аналогичные сигналы поступали из Ивано-Франковска, Коломыи, Полтавы, Миргородщины и Кременчуга, где якобы "заминировали" торговые центры.

Правоохранители призывают граждан сохранять спокойствие и подчеркивают: распространение заведомо ложных сообщений об угрозе взрыва является уголовным преступлением.

