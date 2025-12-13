Неизвестные массово сообщают о минировании поездов: пассажиров эвакуируют

В Украине 13 декабря неизвестные сообщили о минировании ряда поездов, следующих за границу. Также сообщили о минировании поезда Киев-Ужгород.В Медыке на границе с Польшей из поезда Интерсити Перемышль-Киев из-за информации о возможном заминировании эвакуировали более 500 пассажиров.

Вещи остались в поезде, об этом сообщает Еспресо.Захід. Так, на границе с Польшей остановили поезд Интерсити Перемышль-Киев, который должен был везти своих пассажиров в направлении украинской столицы. Причиной стала информация о возможном заминировании.

"У меня впервые такой опыт. Всем пассажирам (а это где-то более 5 сотен человек) сказали немедленно выйти и отойти от поезда на 500 метров. Забрать с собой вещи запретили. Специальные службы проверяют все уже не первый час", – рассказала корреспондентка.

Поезда "Ужгород" и "Киев — Будапешт" также якобы заминировали. В то же время пограничная полиция Молдовы заявляет о сообщении о минировании поезда Бухарест-Киев

"На выезде из Молдовы в пункте пропуска Велчинец остановили поезд, следовавший из Бухареста в Киев. Проводник получил сообщение о якобы заложенной бомбе. На место прибыли спецслужбы", - отмечает ведомство.

Пассажиры поезда "Перемышль-Киев" рассказали Общественному об остановке поезда на территории Польши из-за сообщения о якобы минировании. По словам одной из пассажирок, поезд отправился и почти сразу остановился.

Работники Укрзализныци сообщили пассажирам, что на территории Польши с таким сталкиваются впервые, поэтому сейчас выясняют алгоритм проверки. Осмотр поезда продолжается, в нем остался только машинист.

