Апелляционный суд Сербии подтвердил приговор экс-генералу СБУ Наумову, сбежавшему из Украины накануне вторжения РФ

В Сербии апелляционный суд города Ниш подтвердил решение первой инстанции в отношении бывшего руководителя Главного управления внутренней безопасности СБУ, предателя Андрея Наумова. Таким образом, в Сербии обвиняемый в отмывании денег украинский генерал СБУ приговорен к одному году заключения и штрафу в размере 1700 евро.

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Об этом сообщает балканское отделение "Радио Свобода". Вещатель отмечает, что никаких дополнительных деталей решения суда пока неизвестно.

Напомним, что этот судебный процесс длится с ноября 2022 года. В сентябре 2023 года Наумов получил указанный приговор. Тем не менее зимой 2024 года апелляционный суд Сербии отменил предыдущее решение и вернул дело на новое рассмотрение.

Неизвестно, будет ли учтено предварительное пребывание Наумова под стражей в срок, определенный приговором. Также неизвестно, какие дальнейшие действия будут предприняты и имеет ли Наумов теперь право покинуть страну.

Так или иначе, но ранее суд в Нише также приговорил Наумова к пяти годам выдворения из страны – причем с условием, что это время не будет засчитано вместе с вышеуказанной мерой наказания.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2024 года по запросу Государственного бюро расследований Интерпол объявил Наумова в международный розыск. Как стало известно, ГБР сообщило о новом подозрении бывшему начальнику Главного управления внутренней безопасности СБУ – его обвинили в подделке официальных документов во избежание уголовной ответственности в Сербии.

В июне 2022 года Наумов пытался выехать из Сербии в Северную Македонию через пограничный пункт Прешево, скрывая от таможенного контроля имущество и деньги. У него было обнаружено 592 990 евро, 120 102 доллара США и два изумруда.

В результате его задержали стражи порядка Сербии. Чтобы избежать ответственности, бывший чиновник решил подделать официальные документы, чтобы создать представление у сербских правоохранительных и судебных органов о законности происхождения средств и имущества.

Чем известен бывший генерал Наумов

В течение длительного времени чиновник работал в Генеральной прокуратуре, а позже – в Госагентстве по управлению Чернобыльской зоной отчуждения. В 2018 году стал директором ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения".

С лета 2019 года по июль 2021 года Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ.

Накануне российского вторжения в Украину чиновник выехал из страны. Считается, что именно он позаботился о том, что у россиян были карты заминированных зон между оккупированным Крымом и Херсонщиной.

Также во время вторжения захватчиков Наумов помог россиянам захватить Чернобыльскую АЭС. С сентября 2023 года он скрывался от правосудия в Сербии, где позже был осужден.

В Сербии Высший суд города приговорил Андрея Наумова к лишению свободы по обвинению в отмывании денег. "Правая рука" Баканова должен был провести в сербской тюрьме один год. Однако уже в начале декабря 2023 Наумов вышел из сербской тюрьмы.

В феврале 2024 года Апелляционный суд сербского города Ниш отменил приговор первой инстанции, который приговаривал Наумова к одному году лишения свободы за отмывание денег и направил дело в суд для принятия нового решения.

Кроме указанного дела, в ГБР расследуют еще два производства, касающиеся мошенничества и злоупотребления властью должностного лица в то время, когда Наумов руководил "Центром организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения".

Также в мае 2024 года ГБР сообщило о подозрении в незаконном обогащении Андрею Наумову. У бывшего должностного лица выявили необоснованных активов на общую сумму 32,7 млн грн.

Украина объявила его в международный розыск и просила Сербию об экстрадиции, однако Белград отказал, считая дела в Украине "политическим преследованием", а возможно возвращение таким, которое якобы может угрожать его безопасности.

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