Запрет украинских автономеров и новые требования для выплат: в стране ЕС готовят болезненные изменения для беженцев из Украины

Чехия готовит масштабный пакет изменений для украинских беженцев – новые правила коснутся автомобилей, социальных выплат, выездов за границу и многое другое. Требования и правила могут стать намного жестче уже с января 2027 года

Об этом говорится в проекте закона, который на этой неделе зарегистрировало в чешском парламенте Министерство внутренних дел. Шансы на его принятие высоки – глава правительства Андрей Бабиш открыто выступал за ужесточение правил и требований.

Запрет украинских автономеров

Самое резонансное изменение коснется для автовладельцев. Все владельцы временной защиты будут обязаны перерегистрировать свои авто на чешские номера:

регистрация в чешском реестре транспортных средств – с января 2027 года;

обязательный технический осмотр (STK) на общих условиях;

с 2028 года ездить на украинских номерах без чешской регистрации – незаконно, со штрафами и конфискацией.

Выезд за границу

Правительство вводит жесткое ограничение: если владелец временной защиты покинет Шенгенскую зону более чем на 30 дней – статус аннулируется автоматически. Также статус будут отменять немедленно с последующей депортацией в случае совершения тяжкого уголовного преступления или вынесения решения об административной депортации.

Выплаты будут получать не все

Условия получения гуманитарной помощи становятся существенно строже. Чтобы получить выплату, надо будет доказать два факта:

физическое присутствие не менее 16 дней в том календарном месяце, за который запрашивается помощь;

активный поиск работы через регистрацию в центре занятости и участие в собеседованиях.

Исключение – уязвимые категории: дети, студенты, пенсионеры и тому подобное.

Что еще меняется

Специальный вид на жительство можно будет получить только при отсутствии налоговых долгов.

Проверки относительно угрозы нацбезопасности усилятся.

Украинцам не будут выдавать чешские специальные загранпаспорта и паспорта иностранцев.

Возвращение госпошлины за нострификацию (признание) дипломов, выданных украинскими вузами.

Медицинская страховка по инвалидности – только после подтверждения нетрудоспособности минимум II группы по результатам экспертизы в Чехии.

