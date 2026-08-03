40 тысяч долларов за убийство судьи: в Одессе задержали организатора заказного преступления. Фото

В Одессе правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в организации заказного убийства судьи одного из районных судов города. По данным следствия, за совершение преступления он пообещал киллеру 40 тысяч долларов, а мотивом послужило желание завладеть имуществом и деньгами судьи.

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Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора. Злоумышленника поймали "на горячем" — во время передачи части средств на подготовку преступления.

Заказал убийство ради имущества

По данным следствия, подозреваемый заранее разработал план убийства судьи, нашел исполнителя и предложил ему вознаграждение в размере 40 тысяч долларов США.

Из этой суммы 10 тысяч долларов должны были быть выплачены в качестве аванса после начала реализации плана, а остальную часть организатор обещал выплатить после подтверждения убийства. Кроме того, он согласился отдельно профинансировать приобретение оружия и боеприпасов.

Во время встреч с "исполнителем", который сотрудничал с правоохранительными органами, подозреваемый обсуждал способ убийства, меры конспирации и должен был передать информацию о месте проживания судьи, маршрутах его передвижения и автомобилях.

Задержали во время передачи денег

Правоохранители зафиксировали переговоры, передачу средств на приобретение оружия и другие действия, связанные с подготовкой преступления.

Злоумышленника задержали после того, как он передал "исполнителю" одну тысячу долларов США на покупку оружия.

Задержанному сообщили о подозрении в незавершенном покушении на организацию умышленного убийства, совершенного по заказу и из корыстных побуждений.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кировоградской области мужчина нанял киллера для убийства своей тещи, которую считал виновной в своём разводе с женой. За это он заплатил исполнителю "аванс" в размере 11 тысяч гривен.

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