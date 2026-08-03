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40 тысяч долларов за убийство судьи: в Одессе задержали организатора заказного преступления. Фото

Надежда Данищук
Расследование
2 минуты
1,0 т.
В Одессе задержали организатора заказного убийства судьи
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В Одессе правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в организации заказного убийства судьи одного из районных судов города. По данным следствия, за совершение преступления он пообещал киллеру 40 тысяч долларов, а мотивом послужило желание завладеть имуществом и деньгами судьи.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора. Злоумышленника поймали "на горячем" — во время передачи части средств на подготовку преступления.

В Одессе задержали организатора заказного убийства судьи

Заказал убийство ради имущества

По данным следствия, подозреваемый заранее разработал план убийства судьи, нашел исполнителя и предложил ему вознаграждение в размере 40 тысяч долларов США.

Из этой суммы 10 тысяч долларов должны были быть выплачены в качестве аванса после начала реализации плана, а остальную часть организатор обещал выплатить после подтверждения убийства. Кроме того, он согласился отдельно профинансировать приобретение оружия и боеприпасов.

Задержанный фигурант

Во время встреч с "исполнителем", который сотрудничал с правоохранительными органами, подозреваемый обсуждал способ убийства, меры конспирации и должен был передать информацию о месте проживания судьи, маршрутах его передвижения и автомобилях.

Задержали во время передачи денег

Правоохранители зафиксировали переговоры, передачу средств на приобретение оружия и другие действия, связанные с подготовкой преступления.

Злоумышленника задержали после того, как он передал "исполнителю" одну тысячу долларов США на покупку оружия.

Злоумышленника задержали после того, как он передал «исполнителю» деньги на покупку оружия.

Задержанному сообщили о подозрении в незавершенном покушении на организацию умышленного убийства, совершенного по заказу и из корыстных побуждений.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кировоградской области мужчина нанял киллера для убийства своей тещи, которую считал виновной в своём разводе с женой. За это он заплатил исполнителю "аванс" в размере 11 тысяч гривен.

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