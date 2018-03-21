В Украине хотят ограничить высотность застройки

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает ограничить высотность застройки территории в населенных пунктах.

"Почему наши города выглядят не так, как в Европе? Почему красивые панорамы городов могут перекрывать высотки или в исторических местах с невысокой застройкой вырастают огромные здания? В Украине до сих пор нет норм по ограничению высотности застройки территории. Сейчас мы это меняем, обновляя важный градостроительный ГСН (Государственные строительные нормы. - Ред) по планированию и застройке территорий", – написал на своей странице в Facebook заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Он отметил, что вводится новое понятие "голубые линии", которые будут регулировать ограничения застройки по высоте в населенных пунктах.

"Это поможет решить проблемы хаотичной застройки по высотности и гармонизировать городское пространство. На сегодня в действующих нормах есть только ограничения существующих и запроектированных улиц и дорог. Это так называемые "красные линии", обозначающие земли общего пользования, предназначенные для прокладки коммуникаций, благоустройства улиц, а также "линии регулирования застройки" - расположение зданий", – подчеркнул Парцхаладзе.

По его словам, проект "Планировка и застройка территорий" будет утвержден в ближайшее время.

Как сообщал "Обозреватель", в январе в Киеве приостановили нашумевшее незаконное строительство до выяснения обстоятельств.