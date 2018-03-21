В Україні хочуть обмежити висотність забудови

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропонує обмежити висотність забудови території в населених пунктах.

"Чому наші міста виглядають не так як у Європі? Чому красиві панорами міст можуть перекривати висотки чи в історичних місцях з невисокою забудовою виростають величезні будівлі? В Україні досі немає норм щодо обмеження висотності забудови території. Зараз ми це змінюємо, оновлюючи важливий містобудівний ДБН щодо планування та забудови територій. Зокрема, вводимо нове поняття "блакитні лінії", що будуть регулювати обмеження забудови за висотою у населених пунктах", - написав на своїй сторінці в Facebook заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

Він зазначив, що вводиться нове поняття "блакитні лінії", які регулюватимуть обмеження забудови по висоті у населених пунктах.

"Це допоможе вирішити проблеми хаотичної забудови за висотністю і гармонізувати міський простір. На сьогодні у діючих нормах є лише обмеження існуючих і запроектованих вулиць та доріг. Це так звані "червоні лінії", що позначають землі загального користування, призначені для прокладки комунікацій, впорядкування вулиць, а також "лінії регулювання забудови" - розташування будівель", - підкреслив Парцхаладзе.

За його словами, проект "Планування і забудова територій" буде затверджений найближчим часом.

Як повідомляв "Обозреватель", в січні у Києві призупинили гучне незаконне будівництво до з'ясування обставин.