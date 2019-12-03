У будівельній компанії Полтави трапилася велика пожежа

Пожежа трапилася 3 грудня в одноповерховому складському приміщенні полтавського забудовника ТОВ "Полтавтрансбуд".
Повідомлення про подію надійшло рятувальникам о 5:15, передає їхня пресслужба в Полтавській області.
"3 грудня до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в одноповерховому складському приміщенні ТОВ "Полтавтрансбуд" на вул. Сакко в Подільському районі м. Полтава", – йдеться у зверненні.
Полум'я на площі 1 тис. 500 кв.м було ліквідовано протягом 3,5 годин – до 11:02.
Склад полтавського забудовника ТОВ "Полтавтрансбуд" після пожежі.
pl.dsns.gov.ua
До гасіння залучали 42 працівників особового складу ДСНС, 12 одиниць техніки та пожежний потяг залізниці.
Жертв і потерпілих немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпровському районі Києва в дитячому садочку спалахнула пожежа.
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