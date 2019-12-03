Головна Новини
3 грудня • оновлено в 14:11
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Нерухомість

У будівельній компанії Полтави трапилася велика пожежа

650
Читати матеріал російською

Пожежа трапилася 3 грудня в одноповерховому складському приміщенні полтавського забудовника ТОВ "Полтавтрансбуд".

Повідомлення про подію надійшло рятувальникам о 5:15, передає їхня пресслужба в Полтавській області.

Новини
У житловому будинку Львова обвалилося перекриття: фото жахнули мережу

"3 грудня до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в одноповерховому складському приміщенні ТОВ "Полтавтрансбуд" на вул. Сакко в Подільському районі м. Полтава", – йдеться у зверненні.

Полум'я на площі 1 тис. 500 кв.м було ліквідовано протягом 3,5 годин – до 11:02.

Склад полтавського забудовника ТОВ "Полтавтрансбуд" після пожежі.

Склад полтавського забудовника ТОВ "Полтавтрансбуд" після пожежі.

pl.dsns.gov.ua

До гасіння залучали 42 працівників особового складу ДСНС, 12 одиниць техніки та пожежний потяг залізниці.

Жертв і потерпілих немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпровському районі Києва в дитячому садочку спалахнула пожежа.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна Полтава
Теги
нерухомість пожежа забудовник
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини нерухомості

Топпублікації

Топблоги