У будівельній компанії Полтави трапилася велика пожежа

Пожежа трапилася 3 грудня в одноповерховому складському приміщенні полтавського забудовника ТОВ "Полтавтрансбуд".

Повідомлення про подію надійшло рятувальникам о 5:15, передає їхня пресслужба в Полтавській області.

"3 грудня до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в одноповерховому складському приміщенні ТОВ "Полтавтрансбуд" на вул. Сакко в Подільському районі м. Полтава", – йдеться у зверненні.

Полум'я на площі 1 тис. 500 кв.м було ліквідовано протягом 3,5 годин – до 11:02.

Склад полтавського забудовника ТОВ "Полтавтрансбуд" після пожежі. pl.dsns.gov.ua

До гасіння залучали 42 працівників особового складу ДСНС, 12 одиниць техніки та пожежний потяг залізниці.

Жертв і потерпілих немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпровському районі Києва в дитячому садочку спалахнула пожежа.

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