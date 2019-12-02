В Одессе адвоката заподозрили в краже недвижимости на миллионы

Одесский адвокат подозревается в завладении недвижимостью более чем на 6 миллионов гривен.

Прокуроры Одесской местной прокуратуры №1 сообщили ему о подозрении, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По мнению следствия, используя бланки и печати основанных им предприятий, юрист подделал документы и предоставил для регистрации права собственности на помещение территориальной общины Одессы.

Правоохранителям удалось разоблачить юриста, когда тот переоформил на себя имущество и повторно используя поддельные документы, пытался присвоить земельный участок под зданиями.

Юриста заподозрили в подделке документов pixabay.com

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Киевского отдела полиции при оперативном сопровождении сотрудников Управления стратегических расследований Национальной полиции Украины (ч.4 ст.190, ч.3 ст.15, ч.4 ст. 190, ч.ч.3,4 ст.358, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL, Фонд государственного имущества Украины решил в декабре продать крупный объект – единый имущественный комплекс "Трансмаш".

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