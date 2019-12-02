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2 грудня • оновлено в 21:57
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В Одесі адвоката запідозрили в крадіжці нерухомості на мільйони

1.3т
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Одеський адвокат підозрюється в заволодінні нерухомістю більш ніж на 6 мільйонів гривень.

Прокурори Одеської місцевої прокуратури №1 повідомили йому про підозру, йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

На думку слідства, використовуючи бланки і печатки заснованих ним підприємств, юрист підробив документи і надав для реєстрації права власності на приміщення територіальної громади Одеси.

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Правоохоронцям вдалося викрити юриста, коли той переоформив на себе майно і повторно використовуючи підроблені документи, намагався привласнити земельну ділянку під будівлями.

Юриста запідозрили у підробці документів

Юриста запідозрили у підробці документів

pixabay.com

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Київського відділу поліції при оперативному супроводі співробітників Управління стратегічних розслідувань Національної поліції України (ч.4 ст.190, ч.3 ст.15, ч.4 ст.190, ч.ч.3,4 ст. 358, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фонд державного майна України вирішив у грудні продати великий об'єкт – єдиний майновий комплекс "Трансмаш".

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Місце
Україна Одеса
Теги
нерухомість фальсифікації
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