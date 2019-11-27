Киевский скульптор создал очень жуткий фонарь

"Железных дел мастер" Владимир Белоконь представил свою новую креативную работу, которая поражает воображение.

Снимком уползающего вдаль фонаря он поделился на своей странице в Facebook.

Сопутствующей подписью автор пояснил, что "этот фонарь создан специально для тех, кто боится гулять в темноте".

Оригинальное творение уличного арта установлено на ВДНХ, возле мастерской автора, однако место локации фонаря в будущем, возможно, изменится.

Подобные произведения искусства из металла известного киевского скульптора уже успели стать достопримечательностями столицы: "Дерево со стульями" на Майдане, "Скамейка со стульчиками" в Пассаже, "Оставляя испуг отражения" на бульваре Шевченко, "Леденец на палочке" на Бессарабской площади и многие другие давно полюбились киевлянам и гостям города.

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