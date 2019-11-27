Українцям з приватизованими квартирами готують зміни

Українцям, які мають приватизовані квартири і / або нежитлові приміщення в багатоквартирних будинках, що знаходяться на балансі відомств, держава готується надати можливість управляти своїм майном.
Про це повідомила міністр розвитку громад і територій Альона Бабак під час робочої наради 26 листопада в Комітеті Ради з енергетики та ЖКГ, передає прес-служба міністерства.
Зокрема, за її словами, Мінрегіон вважає за необхідне списати багатоквартирні будинки, в яких розташовані приватизовані квартири і нежитлові приміщення, з балансу відповідних міністерств, інших ЦООВ, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ, організацій.
"Щоб співвласники таких будинків нарешті отримали можливість управляти своїм майном", - заявила Бабак.
За її словами, зобов'язання Кабміну по розробці відповідного порядку списання визначено в законопроекті "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг" (№2458), прийняття якого в Раді підтримує Мінрегіон.
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