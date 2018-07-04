Украинцам дали совет, как сберечь облик городов

Вопрос об ообенностях охраны и сбережения культурного наследия в своем блоге на OBOZREVATEL поднял вице-президент Конфедерации строителей Украины Дмитрий Исаенко.

На необходимость внесения изменений в законодательство в сфере охраны памятников культурного наследия направлен законопроект (регистрационный N 8202), принятый парламентом в первом чтении.

Как пишет Дмитрий Исаенко, его цель – повысить ответственность тех, кто ранее в силу тех или иных обстоятельств стал владельцем памятника архитектуры, а сейчас содержит его в ненадлежащем состоянии.

“Эти владельцы, - отмечает Исаенко, - как правило, отказываются вкладывать деньги в содержание памятников архитектуры, считая, что прибыльность таких зданий крайне низкая, а потому перед ними иногда даже стоит задача ликвидировать здание памятника архитектуры и, например, построить новый многоэтажный коммерческий объект. Самое страшное, что из-за желания получить максимальную прибыль город, поселок или село может лишиться важнейшей составляющей своего исторического облика”.

При этом эффективных правовых инструментов, которые могли бы повлиять на решение этой проблемы, до настоящего времени не было.

“Указанный законопроект предусматривает возможность принудительного выкупа здания государственным органом или органом местного самоуправления при нарушении правил эксплуатации объектов культурного наследия, - уточняет эксперт. - Фактически органам власти предоставляются дополнительные рычаги влияния на недобросовестных собственников вышеупомянутых объектов. Также предлагается увеличить размер штрафов за халатное отношение и доведение памятников архитектуры до состояния разрушения. И что самое главное, законопроект предусматривает применение уголовной ответственности в виде ограничения свободы от 3-х до 6 лет за нанесение вреда и уничтожение объекта культурного наследия”.

Также, по словам Дмитрия Исаенко, этот законопроект предлагает поставить вновь выявленные памятники в один ряд с памятниками местного и национального значения. Ответственность за ненадлежащее обращение с такими объектами предусматривается такая же, как для памятников, занесенных в государственные или местные реестры.

Он приводит пример знаменитого "Дома со змеями и каштанами" на улице Большая Житомирская в Киеве – памятник культурного наследия находится в плачевном состоянии. Активисты негодуют - архитектурный шедевр Игната Ледоховского доведен до критически аварийного состояния. Лепнина на фасаде практически разрушена, стены покрылись трещинами, а подвал разрушается из-за систематических замачиваний. И самое главное, что никто не понес за это наказание.

“К сожалению, вопрос защиты памятников культурного наследия является не единственным, на который стоит обратить внимание, - дополняет Дмитрий Исаенко. - Масштабная проблема украинской столицы и многих других городов - объекты незавершенного строительства, которые портят их исторический облик”.

По скромным подсчетам, в Киеве насчитывается более 200 проблемных объектов незавершенного строительства. Причины приостановления строительства могут быть самыми разными, начиная от недостаточного финансирования и технических проблем и заканчивая рейдерским захватом и открытием уголовных дел.

Вице-президент Конфедерации строителей Украины рассказал, как во второй половине 90-х годов государство занялось вопросом приватизации объектов незавершенного строительства. Тогда их в стране насчитывалось несколько десятков тысяч. На уровне закона было принято решение о том, что объекты, которые были построены еще в советское время, должны быть выставлены на продажу по цене, равной вложенным средствам, деленной на 100 тысяч. Т.е. если в здание было вложено 1 миллион рублей, то оно выставлялось на продажу за 10 гривен. В Европе после развала коммунистической системы именно таким образом начали поступать с объектами незавершенного строительства, выставляя на продажу объект за один евро.

В Украине большинство зданий, которые были приобретены таким способом, благополучно достроили. Но целый ряд объектов оказались приватизированными,однако собственники никаких работ по их завершению выполнять не желали. Они передерживали их у себя в надежде перепродать подороже.

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“Тогда же, в 90-е, - пишет Исаенко, - был предложен законопроект, который предлагал механизм завершения начатых строительством и приватизированных объектов. Например, на земельный участок, на котором был расположен “недострой”, предлагалось установить прогрессивный налог, если собственник такого здания не приводил его в надлежащий вид в срок, определенный договором. Кроме того, он был обязан выставить объект на аукцион по той же цене, по которой его приобрел. К сожалению, для принятия этого законопроекта в свое время не хватило всего двух голосов парламентариев. Думаю, что к этому вопросу нужно обязательно вернуться”.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Исаенко подал идеи, как решить проблемы с развязками Киева и повысить качество транспортной системы столицы.