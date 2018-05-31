"Буквально развалился": Одесса лишилась уникального памятника архитектуры

В Одессе несколько дней назад разрушили уникальный остановочный комплекс 20-го трамвая.

Местные жители подозревают, что сделать это могли охотники за стройматериалом, пишет 048.ua.

"Бельгийская остановка "Хаджибейский переулок" буквально развалилась – стены разрушились и проломилось перекрытие", – говорится в сообщении.

Отмечается, что именно такими строили первые трамвайные остановки в Одессе бельгийские акционеры одесского трамвая в конце XIX века.

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Как сообщал CityOboz, ранее в Одессе испортили историческое здание ради пандуса.