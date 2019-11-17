Квартиру беглого украинского президента Виктора Януковича на Оболони в Киеве сдали в аренду за 37 тысяч гривен в месяц.

Об этом в интервью "24 каналу" рассказал глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Антон Янчук. Он сообщил, что до этого в квартире сделали капитальный ремонт.

"На момент передачи в управление квартира была в непригодном для использования состоянии. Так, согласно Программе управления, там сделан ремонт, закуплено и установлено дорогое оборудование, отремонтирована мансарда, налажена работа котла и системы отопления, приобретены осветительные приборы", - сказал Янчук.

Стало известно, за сколько сдают квартиру Януковича в Киеве

По его словам, квартиру площадью 240 квадратных метров оценили в 26,904 миллионов гривен.

"Месячная арендная плата – примерно 37 тысяч гривен. По состоянию на 5 ноября 2019 года от ее управления получено доходов в сумме 284 100 гривен. За счет этих денег компенсированы все расходы на управление (162 343 гривен), уплачены налоги в сумме 80 007 гривен и перечислены в государственный бюджет доходы в сумме 31 312 гривен", – подчеркнул он.

Квартира Януковича на Оболони в Киеве 24 канал

Квартира Януковича на Оболони в Киеве 24 канал

Квартира Януковича на Оболони в Киеве 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гриценко задержали за то, что он забрал средства Януковича в пользу государства.

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