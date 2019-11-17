Квартиру українського президента-втікача Віктора Януковича на Оболоні в Києві здали в оренду за 37 тисяч гривень на місяць.

Про це в інтерв'ю "24 каналу" розповів голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Антон Янчук. Він повідомив, що до цього в квартирі зробили капітальний ремонт.

"На момент передачі в управління квартира була в непридатному для використання стані. Так, згідно з Програмою управління, там зроблений ремонт, закуплено і встановлено дороге обладнання, відремонтована мансарда, налагоджена робота котла і системи опалення, придбано світильники", – сказав Янчук.

Стало відомо, за скільки здають квартиру Януковича в Києві

За його словами, квартиру площею 240 квадратних метрів оцінили в 26,904 мільйонів гривень.

"Місячна орендна плата – приблизно 37 тисяч гривень. Станом на 5 листопада 2019 роки від її управління отримано доходів в сумі 284 100 гривень. За рахунок цих грошей компенсовані всі витрати на управління (162 343 гривень), сплачені податки в сумі 80 007 гривень і перераховані до державного бюджету доходи в сумі 31 312 гривень", – підкреслив він.

Квартира Януковича на Оболоні в Києві 24 канал

Квартира Януковича на Оболоні в Києві 24 канал

Квартира Януковича на Оболоні в Києві 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гриценко затримали за те, що він забрав кошти Януковича на користь держави.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!