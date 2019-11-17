Квартиру українського президента-втікача Віктора Януковича на Оболоні в Києві здали в оренду за 37 тисяч гривень на місяць.
Про це в інтерв'ю "24 каналу" розповів голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Антон Янчук. Він повідомив, що до цього в квартирі зробили капітальний ремонт.
"На момент передачі в управління квартира була в непридатному для використання стані. Так, згідно з Програмою управління, там зроблений ремонт, закуплено і встановлено дороге обладнання, відремонтована мансарда, налагоджена робота котла і системи опалення, придбано світильники", – сказав Янчук.
Стало відомо, за скільки здають квартиру Януковича в Києві
За його словами, квартиру площею 240 квадратних метрів оцінили в 26,904 мільйонів гривень.
"Місячна орендна плата – приблизно 37 тисяч гривень. Станом на 5 листопада 2019 роки від її управління отримано доходів в сумі 284 100 гривень. За рахунок цих грошей компенсовані всі витрати на управління (162 343 гривень), сплачені податки в сумі 80 007 гривень і перераховані до державного бюджету доходи в сумі 31 312 гривень", – підкреслив він.
Квартира Януковича на Оболоні в Києві
24 канал
Квартира Януковича на Оболоні в Києві
24 канал
Квартира Януковича на Оболоні в Києві
24 канал
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гриценко затримали за те, що він забрав кошти Януковича на користь держави.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Чорна каса Януковича" на сайті "OBOZREVATEL".