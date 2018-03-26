Стало известно, как изменятся цены на квартиры в Украине

В Украине нет оснований для резких скачков цен квартиры, при этом на несколько процентов могут вырасти расценки в самых популярных сегментах рынка. Несмотря на это, квартира, которая сейчас продается за 1 млн 50 тыс. грн, уже к концу года может подорожать до 1,2 млн грн, или на 12,5%.

Об этом говорится в материале "Обозревателя". Небольшие однокомнатные квартиры (площадью до 30 квадратов) стабильно пользуются популярностью последние несколько лет. Такое жилье легче сдать в аренду, оно дешевле и экономнее в эксплуатации (меньше платить за коммуналку). Эксперт в сфере недвижимости Максим Бабуряк предполагает, если в этом году "обычные" однушки и подорожают, то ближе к осени, трехкомнатные квартиры могут наоборот – упасть в цене, а "малогабаритки" в связи с высоким спросом могут подорожать на несколько процентов.

В то же время руководитель одного из отделений Ассоциации экспертов недвижимости Артур Пилипчук считает, что стоимость квартир не будет меняться несколько лет.

К слову, весь вторичный рынок в Украине "привязан" к доллару. А учитывая, что гривня постоянно "худеет", избежать изменения цен не удастся. Для примера, на данный момент средняя стоимость однокомнатной квартиры, по оценкам порталов недвижимости, составляет около $40 тыс. По актуальному курсу 26,3 грн/$ это 1 млн 50 тыс. грн. Уже в конце года, согласно заложенному в Государственный бюджет прогнозу, доллар в Украине будет продаваться уже по 30,2 грн. Соответственно, если цены не изменятся, эта же квартира будет продаваться за 1,2 млн грн.

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