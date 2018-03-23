"Ситуация классная": украинцам рассказали, что будет с ценами на квартиры

В ближайшие несколько лет цены на квартиры в Украине будут оставаться стабильными. Предложение превышает спрос, что сдерживает рост цен. Для покупателей это лучший период для того, чтобы приобрести жилье.

Об этом "Обозревателю" рассказал эксперт в сфере недвижимости Артур Пилипчук. "Сейчас, на мой взгляд, цена соответствует покупательской способности. Многие называют эту ситуацию дном, но я считают, что сейчас абсолютно адекватная цена на недвижимость. Не вижу оснований, чтобы поднимать цены сейчас. И предложение в разы превышает спрос. Ситуация классная, рынок стабильный, называют стагнацией, но это реальная рыночная стоимость. Мы с этой ценой будем достаточно долго, и это идеальная ситуация для покупателей", - рассказывает Пилипчук.

К слову, стоимость "бюджетной" однокомнатной квартиры в Киеве стартует в среднем от $25-30 тыс. При этом средняя цена "однушки", с учетом разных сегментов рынка, составляет около $40 тыс.

Падение рынка недвижимости в Украине произошло несколько лет назад. После начала военных действий и резкого падения гривни, упал спрос на покупку жилья. В гривневом эквиваленте цены значительно выросли, продавцы были вынуждены снижать цены в долларах. Как говорят в Ассоциации экспертов недвижимости, на данный момент цены на жилье в Украине стабилизировались. Падение уже в прошлом, однако и рост в ближайшее время не предвидится.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что для 3/4 молодежи самой актуальной проблемой остается приобретение собственного жилья, говорится в данных ЮНИСЕФ.