Стало відомо, як зміняться ціни на квартири в Україні

В Україні немає підстав для різких стрибків цін на квартири, при цьому на кілька відсотків можуть вирости розцінки в найпопулярніших сегментах ринку. Незважаючи на це, квартира, яка зараз продається за 1 млн 50 тис. грн, вже до кінця року може подорожчати до 1,2 млн грн, або на 12,5%.

Про це йдеться в матеріалі "Обозревателя". Невеликі однокімнатні квартири (площею до 30 квадратів) стабільно користуються популярністю останні кілька років. Таке житло легше здати в оренду, воно дешевше і економніше в експлуатації (менше платити за комуналку). Експерт у сфері нерухомості Максим Бабуряк передбачає, якщо в цьому році "звичайні" одинички і будуть дорожчати, то ближче до осені, трикімнатні квартири можуть навпаки - впасти в ціні, а "малогабаритки" в зв'язку з високим попитом можуть подорожчати на кілька відсотків.

У той же час керівник одного з відділень Асоціації експертів нерухомості Артур Пилипчук вважає, що вартість квартир не буде змінюватися кілька років.

До слова, весь вторинний ринок в Україні "прив'язаний" до долара. А враховуючи, що гривня постійно "худне", уникнути зміни цін не вдасться. Для прикладу, на даний момент середня вартість однокімнатної квартири, за оцінками порталів нерухомості, становить близько $ 40 тис. За актуальному курсу 26,3 грн / $ це 1 млн 50 тис. грн. Уже в кінці року, згідно закладеному в Державний бюджет прогнозу, долар в Україні буде продаватися вже по 30,2 грн. Відповідно, якщо ціни не зміняться, ця ж квартира буде коштувати 1,2 млн грн.

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