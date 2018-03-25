Почем квартира в Украине: как будут меняться цены и когда лучше покупать

В гривневом эквиваленте в Украине могут значительно вырасти цены на покупку жилья. Подорожание, как говорят риелторы, в первую очередь будет связано с падением нацвалюты, в то время как в долларовом эквиваленте цены останутся стабильными. Рынок недвижимости постепенно возобновляется после падения в 2014-2015 годах. Однако, предложение все еще превышает спрос, поэтому оснований для резких скачков цен нет.

"Обозреватель" выяснил, как в Украине будет дорожать недвижимость и когда лучше покупать квартиру.

Цены на недвижимость могут вырасти, но больших колебаний ждать не стоит

Еще в позапрошлом году цены на квартиры в Украине падали практически на 1% в долларовом эквиваленте каждый месяц. В прошлом году падение замедлилось до 0,5%, а в этом году "ценники" замерли. Мнение экспертов о том, как дальше будет развиваться ситуация, расходятся. Так, одни говорят о ценовом "дне" и прогнозируют возобновление роста, в то же время часть риелторов указывает на большое предложение, маленький спрос и прогнозирует период стагнации. Мол, цены ближайшие два года меняться вовсе не будут.

"У нас сейчас действительно цены находятся на минимальных отметках. Если говорить о новостройках, то это практически уровень себестоимости. А на вторичке таких цен не было много лет. Если у нас будет стабильная ситуация в экономике, рост зарплат, не будет обострений с военной ситуацией, думаю, ко второму полугодию может быть небольшой рост, если спрос будет позволять", - рассказывает эксперт в сфере недвижимости Максим Бабуряк.

В то же время руководитель одного из отделений Ассоциации экспертов недвижимости Артур Пилипчук считает, что стоимость квартир не будет меняться несколько лет. "Сейчас, на мой взгляд, цена соответствует покупательской способности. Многие называют эту ситуацию дном, но я считаю, что сейчас абсолютно адекватная цена на недвижимость. Не вижу оснований, чтобы поднимать цены сейчас. И предложение в разы превышает спрос. Ситуация классная, рынок стабильный, называют стагнацией, но это реальная рыночная стоимость", - рассказывает Пилипчук.

Так или иначе, весь вторичный рынок в Украине "привязан" к доллару. А учитывая, что гривня постоянно "худеет", избежать изменения цен не удастся. Для примера, на данный момент средняя стоимость однокомнатной квартиры, по оценкам порталов недвижимости, составляет около $40 тыс. По актуальному курсу 26,3 грн/$ это 1 млн 50 тыс. грн. Уже в конце года, согласно заложенному в Государственный бюджет прогнозу, доллар в Украине будет продаваться уже по 30,2 грн. Соответственно, если цены не изменятся, эта же квартира будет продаваться за 1,2 млн грн, то есть на 12,5% дороже.

Также стоит учитывать, что цены в разных сегментах рынка могут вести себя по-разному. Для примера, небольшие однокомнатные квартиры (площадью до 30 квадратов) стабильно пользуются популярностью последние несколько лет. Такое жилье легче сдать в аренду, оно дешевле и экономнее в эксплуатации (меньше платить за коммуналку). Так, Максим Бабуряк предполагает, если в этом году "обычные" однушки и подорожают, то ближе к осени, трехкомнатные квартиры могут наоборот – упасть в цене, а "малогабаритки" в связи с высоким спросом могут подорожать.

"Чтобы там не было, покупательская способность остается низкой. Поэтому, конечно, спросом больше пользуется дешевое жилье. Если раньше покупатели максимально удовлетворяли свои "хотелки", то сейчас стремятся "вписаться" в бюджет", – рассказывает Максим Бабуряк.

Когда лучше покупать квартиру в Украине

Стагнация – лучший период для покупки, но худшее время для продажи квартиры. Артур Пилипчук советует не тянуть с решением и если нашлось жилье, которое удовлетворяет потребности, покупать его сразу. Эксперт уверен, что сейчас есть возможность выбрать и поторговаться.

"Я бы не советовал, если вы покупаете квартиру для себя, ждать какой-то период. Это как советовать не покупать продукты, потому что они могут когда-то подешеветь. Сейчас вообще для покупателей отличный период. Кто-то говорит, что это "дно", я бы так не сказал", – рассказывает представитель Ассоциации экспертов недвижимости.

А вот Максим Бабуряк уверен, что квартиру лучше всего покупать в сезон отпусков и на праздники. В это время можно попасть на предложение по цене ниже рыночной.

"Главный закон экономики – цены формируют спрос и предложение. Во время отпусков, праздников, спрос максимально падает. А вот предложение все равно остается. Если в этот период появляется "срочная продажа". Например, кому-то нужно уезжать из страны, или срочно понадобились деньги, вот в это время можно получить максимально выгодную для покупателя цену.

Ситуация на рынке недвижимости – лакмусовая бумага для экономики страны. Даже если темпы роста экономики резко улучшаться, должно пройти несколько лет до того момента, когда это окажет значительное влияние на рынок недвижимости. При этом толчком могло бы стать доступное ипотечное кредитования. На данный момент цены на ипотеку в Украине одни из самых высоких в Европе, поэтому для многих украинцев сложно не только собрать на квартиру, но и обслуживать кредит на нее.