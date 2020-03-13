Паркомест хватит не всем: как украинцам с авто выбрать ЖК

Парковка является одним из важнейших факторов, который влияет на выбор жилого комплекса в больших городах, уступая первенство лишь цене и локации.

Такая высокая позиция обусловлена тем, что многие столичные жители уже успели столкнуться и устать от проблемы отсутствия свободных парковочных мест возле дома и нелегкого выбора: припарковаться на газоне, на тротуаре, вторым рядом, либо вовсе оставить машину где-то на обочине.

Однако приобретая квартиру в новостройке, автовладельцам необходимо обратить внимание не только на вид паркинга, но и на количество паркомест, предусмотренных застройщиком.

Что говорит закон

В ГСН В.2.3–15:2007 описаны правила строительства стоянок и подземных паркингов, где очерчены рекомендации относительно размера парковок для разных классов недвижимости. А вот в ГСН Б.2.2-12:2019 "Планировка и застройка территорий", которые вступили в силу с 1 октября 2019 года, четко указано необходимое соотношение паркомест к квартире.

Так, на 2-х и более комнатную квартиру предполагается 1 паркоместо в центральной зоне города, 0,8 места в срединной зоне и 0,5 места в периферии. На 1-комнатную квартиру предполагается 0,5 паркоместа. Плюс для гостевой стоянки во всех зонах – 0,15 парковочного места на квартиру.

Однако стоит отметить, что эти расчетные нормативы практически не изменились от тех, что действовали ранее. В то время, когда количество авто с каждым годом продолжает стремительно расти.

К тому же, в пункте 10.8.1 указано, что при размещении объектов в центре города, исторических районах крупных городов и при реконструкции, расчет количества паркомест для жилых зданий может быть уменьшен согласно с детальным планом на 20%.

Как происходит на практике

Получается, что градостроительные условия и ограничения для застройщиков и проектная документация на строительство формируется согласно с нормативами ГСН, которые не отражают реальную потребность жителей больших городов в паркоместах.

Вместе с тем, застройщики, желая сэкономить на строительстве, часто закладывают в проекте еще меньшее количество парковочных мест, которые определены нормами. Потому как, чем больше парковка в ЖК, тем дороже будет стоить там квартира. Этот фактор напрямую влияет на стоимость жилья.

Таким образом, обеспеченность паркингами выше в новостройках бизнес и элит класса. Для класса комфорт соотношение паркомест к квартире всегда меньше. Для эконом класса и того ниже. К примеру, в одном из украинских ЖК класса эконом на 2098 квартир предусмотрено 322 парковочных места.

Где смотреть

На ресурсе о первичной недвижимости НЕРУХОМІ указываются все данные о виде парковки и количестве паркомест, которыми располагают украинские ЖК.

Соотношение парковочных мест к квартирам напрямую влияет на рейтинг новостройки, который отображается на ресурсе. При недостаточном количестве паркомест оценка будет низкой и негативно повлияет на общий балл жилого комплекса. Соответственно, чем выше рейтинг, тем меньше проблем с парковкой.

Стоит отметить, что не все застройщики предоставляют информацию о парковке в сооружаемых ими объектах. В таком случае, алгоритм считывает отсутствие данных как 0 и также "роняет" рейтинг.

Кроме того, на НЕРУХОМІ собрана и другая необходимая информация о ЖК Киева, Киевской области и Одессы, которая поможет украинцам избежать инвестирования в некачественные объекты строительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ресурс НЕРУХОМI представил авторскую систему рейтинга новостроек, которая позволяет удобно сравнивать ЖК между собой и помогает быстро получить понимание о жилом объекте.

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