Паркомісць вистачить не всім: як українцям з авто вибрати ЖК

Парковка є одним з найважливіших факторів, який впливає на вибір житлового комплексу в великих містах, поступаючись першістю лише ціні і локації.

Така висока позиція обумовлена тим, що багато столичних жителів уже встигли зіткнутися і втомитися від проблеми відсутності вільних місць для паркування біля будинку і нелегкого вибору: залишити автівку на газоні, на тротуарі, другим рядом, або взагалі десь на узбіччі.

Однак купуючи квартиру в новобудові, автовласникам необхідно звернути увагу не тільки на вид паркінгу, а й на кількість паркомісць, передбачених забудовником.

Що говорить закон

В ДБН В.2.3-15: 2007 описані правила будівництва стоянок і підземних паркінгів, де окреслені рекомендації щодо розміру парковок для різних класів нерухомості. А ось в ДБН Б.2.2-12: 2019 "Планування та забудова територій", які вступили в силу з 1 жовтня 2019 року, чітко вказано необхідне співвідношення паркомісць до квартири.

Так, на 2-х і більше кімнатну квартиру передбачається 1 паркомісце в центральній зоні міста, 0,8 місця в серединній зоні і 0,5 місця в периферії. На 1-кімнатну квартиру передбачається 0,5 паркомісця. Плюс у всіх зонах для гостьової стоянки – 0,15 паркомісця на квартиру.

Однак варто зазначити, що ці розрахункові нормативи практично не змінилися від тих, що діяли раніше. У той час, коли кількість авто з кожним роком продовжує стрімко зростати.

До того ж, в пункті 10.8.1 зазначено, що при розміщенні об'єктів в центрі міста, історичних районах великих міст і при реконструкції, розрахунок кількості паркомісць для житлових будівель може бути зменшений згідно з детальним планом на 20%.

Як відбувається на практиці

Виходить, що містобудівні умови і обмеження для забудовників і проектна документація на будівництво формується згідно з нормативами ДБН, які не здатні задовольнити реальну потребу жителів великих міст в паркомісцях.

Разом з тим, забудовники, бажаючи заощадити на будівництві, часто закладають в проект ще меншу кількість паркувальних місць, які визначені нормами. Справа в тому, що чим більша парковка в ЖК, тим дорожче буде коштувати там квартира. Цей фактор безпосередньо впливає на вартість житла.

Таким чином, забезпеченість паркінгами вище в новобудовах бізнес і еліт класу. Для класу комфорт співвідношення паркомісць до квартири завжди менше. Для економ класу і того нижче. Наприклад, в одному з українських ЖК класу економ на 2098 квартир передбачено 322 паркувальних місця.

Де дивитись

На ресурсі про первинний ринок житла НЕРУХОМІ вказуються всі дані про вид паркінгу та кількості паркомісць, які мають українські ЖК.

Співвідношення паркувальних місць до квартир безпосередньо впливає на рейтинг новобудови, який відображається на ресурсі. При недостатній кількості паркомісць оцінка буде низькою і негативно вплине на загальний бал житлового комплексу. Відповідно, чим вище рейтинг, тим менше проблем з паркуванням.

Варто зазначити, що не всі забудовники надають інформацію про паркування в споруджуваних ними об'єктах. В такому випадку, алгоритм зчитує відсутність даних як 0 і також знижує рейтинг.

Крім того, на НЕРУХОМІ зібрана інша необхідна інформація про ЖК Києва, Київської області і Одеси, яка допоможе українцям уникнути інвестування в неякісні об'єкти будівництва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ресурс НЕРУХОМI представив авторську систему рейтингу новобудов, яка дозволяє зручно порівнювати ЖК між собою і допомагає швидко отримати розуміння про житлові об'єкти.

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