Рейтинг новостроек: эксперты оценили украинские ЖК

Ресурс НЕРУХОМI представил авторскую систему рейтинга новостроек, которая позволяет удобно сравнивать ЖК между собой и помогает быстро получить понимание о жилом объекте.

Что в основе рейтинга

Команда ресурса использовала результаты опроса фокус-группы. В нее вошли люди, которые купили квартиру в период последних 12 месяцев или находятся в процессе ее приобретения.

Участники группы выделяли ключевые аспекты, по которым выбирали жилье. А также те моменты, где их ждали разочарования и неприятные сюрпризы.

Таким образом, в рейтинг вошли следующие показатели: стадия строительства, документы, локация, парковка, стоимость содержания, соответствие нормам, энергоэффективность, экология и настроение рынка.

Как присваиваются баллы

При разработке рейтинга использовали 10-бальную систему и два основных подхода: оценка соответствия и оценка внутри диапазона значений.

К примеру, если назначение земельного участка под строительство соответствует намерениям застройки – 10 баллов, а если не соответствует – 0.

Или чем ближе ЖК к супермаркету, тем выше будет оценка. Чем дальше дом от объекта повышенной опасности, тем выше балл. Затем алгоритм распределяет полученные данные в диапазоне относительно максимального или минимального значения и присваивает им баллы от 1 до 10. При отсутствии информации присваивается 0 баллов.

Как итоговый рейтинг выводится средняя оценка, поэтому отдельный показатель не может полностью "уронить" суммарный балл объекта.

"Нам часто задают вопрос, как цена влияет на рейтинг. Напрямую – никак. Цена – это производная от других показателей, по которым стоит выбирать жилье. При выборе объектов на сайте есть фильтр по цене, но на рейтинг влияют только параметры качества, комфорта и безопасности. В идеале на рынке недвижимости наиболее качественные объекты должны быть самыми дорогими и наоборот. Но наш рынок пока далек от идеала", – отметила СЕО проекта НЕРУХОМІ Ирина Городецкая.

Экспертиза

Рейтинг позволяет получить общее понимание о ЖК. Однако остаются детали, которые требуют более подробного раскрытия. Поэтому постепенно рейтинги дополнятся комментариями экспертов о плюсах и минусах, нюансах и рисках в каждом конкретном случае.

Достоверность информации

Для заполнения базы данных используются только достоверные источники информации. Данные публичных карт, документы, утверждаемые уполномоченными организациями и лицами, аккредитованными в соответствии с нормами законодательства.

Стоит отметить, что НЕРУХОМI оставляют за собой право запрашивать подтверждение любой информации, предоставленной застройщиком, и менять ее в случае отсутствия подтверждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда экспертов ресурса НЕРУХОМI исследует и анализирует украинские новостройки.

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