В Украине все чаще становятся реальностью истории о том, что семьи ради соседства с хорошим детским садом или школой меняют район проживания. Дошкольных учреждений у нас не хватало всегда - с советских времен.

Однако после обретения Украиной независимости многие из них закрывались с целью передачи бизнес-структурам. И чтобы устроить ребенка в группу в ведомственный или муниципальный садик, приходилось подолгу стоять в очереди и даже платить взятки.

С вступлением в действие с начала нынешней осени новых, уже достаточно нашумевших ДБН, которые делают более комфортным проживание украинцев, ситуация начнет меняться и в отношении дошкольных учреждений.

Этому посвящен ДБН В.2.2-4:201Х "Здания и сооружения. Учреждения дошкольного образования". Главная новация документа – возможность их размещения на 1-2 этажах жилых домов.

До введения этой нормы полноценный детский сад или другие учреждения дошкольного образования могли находиться только в отдельно стоящем здании. Варианты пристроек или размещение учреждений внутри жилых строений назывались помещениями для кратковременного пребывания детей.

В них воспитанники могли находиться до 4-х часов, а не целый день, пока родители находятся на работе. В реальности всё происходит несколько иначе и в обход законодательства - кратковременное пребывание затягивается на целый день, при этом часто не соблюдаются нормы безопасности.

Таким образом, новые ДБН узаконят группы кратковременного пребывания в формате детского сада.

Уточню, что новые строительные нормы допускают размещение детских учреждений на первых двух этажах жилых зданий, если численность не будет превышать 80 воспитанников. Садики, в которых 80-120 детей, будут открываться во встроено-пристроенных помещениях.

Если же в дошкольном учреждении 120-180 подопечных, то оно может функционировать только в пристроенной части, которая должна при этом примыкать к торцам жилых строений.

Согласно требованиям территория детского учреждения должна быть облагорожена и отделена от остальной придомовой территории. Само помещение должно соответствовать пожарным требованиям безопасности и соответствующим ДБН для жилых домов.

Хотел бы подчеркнуть, что в документе прописаны требования к освещению, расположению окон и лестниц, вентиляции, звукоизоляции и другим важным нюансам.

Сейчас нередко помещения, в которых пребывают дети, а это игровые, спальни, музыкальные, физкультурные, компьютерные комнаты, располагают в цокольных этажах. А должны они размещаться только в надземных помещениях.

Нововведения распространяются на новые дома и комплексные кварталы. Конечно же, они простимулируют появление качественного предложения на рынке жилья.

А уйдут ли в небытие старые дошкольные учреждения, будет зависеть от конкуренции, качества услуг и цен, которые будут предлагать операторы.

Известно, что во многих столичных комплексах выстраивается очередь на управление детским садом, застройщик устраивает для этих претендентов конкурс на лучшие условия.

Частные детские садики, а сюда добавляются и частные школы, - это выгодный бизнес.

При этом наибольшей популярностью в Киеве пользуются школы с углубленным изучением иностранных языков. Часто в хорошую французскую или английскую школу в новом жилом массиве ездят ученики и с Печерска, и с Троещины.

Кроме того, сегодня мы наблюдаем все большее число жилых комплексов, в которых застройщики проектируют по соседству и частные детские садики, и школы. Такие решения представляют большой интерес для будущих жильцов.