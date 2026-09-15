«Тонкое предупреждение Китаю и России»: США заявили о развертывании на орбите первого космического оружия

Американские власти впервые публично подтвердили наличие в США оружия, размещенного на орбите. Об этом заявил министр ВВС США Трой Майнк, выступая на ежегодной конференции по вопросам воздушных, космических и кибернетических операций в Мэриленде.

Видео дня

О заявлении Майнка 15 сентября сообщила газета The Washington Post. По его словам, США будут использовать новую систему для защиты американских военных от враждебных действий в космосе. Министр назвал её важной с точки зрения сдерживания.

Первый шаг

Майнк не уточнил, о каком именно типе оружия идет речь. Он лишь отметил, что его будут применять для "контроля над космосом".

Американский чиновник, который пообщался с The Washington Post на условиях анонимности, пояснил, что это может предполагать уничтожение спутника противника, если его используют для нанесения ударов по американским военным или спутникам США.

Публичное заявление стало первым случаем, когда Соединённые Штаты признали наличие собственного наступательного потенциала в космосе. До этого Вашингтон на протяжении нескольких лет заявлял, что Китай и Россия отрабатывают наступательные маневры на орбите.

Что известно

Согласно данным, приведенным в сообщении, речь идет, в частности, об использовании лазеров и средств радиоэлектронного подавления, которые могут создавать угрозу для американских спутников.

США также разрабатывают сеть космических ракет, которую планируют использовать в рамках будущей системы противоракетной обороны Golden Dome.

Майнк не стал объяснять, почему Вашингтон решил раскрыть информацию о новой возможности именно сейчас. Он сказал лишь, что на то, как и когда Соединенные Штаты рассказывают о таких системах, влияет множество факторов.

"Это важно с точки зрения сдерживания", — заявил министр. По его словам, новое оружие должно защищать американские войска от "враждебных действий противника".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия уже вывела на орбиту первые спутники в рамках проекта по созданию собственного аналога Starlink. Речь идет о низкоорбитальной спутниковой системе "Рассвет", которая должна обеспечить высокоскоростной интернет-связь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!