Валерий Лобановский – выпускник киевской ФСШМ, мастер спорта, нападающий. Играл в киевском "Динамо", в основном составе киевлян дебютировал в 1959 году. Также выступал за одесский "Черноморец" и донецкий "Шахтер".

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Чемпион СССР 1961 года, серебряный призер 1960 года, обладатель Кубка СССР 1964 года. В чемпионатах СССР сыграл за "Динамо" 144 матча, забил 42 мяча, приглашался в сборную СССР.

Начав в 1958 году, в 19 лет, выступать в динамовском дубле, Валерий выделялся среди своих партнеров. Он был технарем, обладал поразительной для его высокого роста ловкостью и координацией движений, мощным накатистым бегом, прыгучестью и дриблингом, своим оригинальным игровым почерком.

Коронкой Лобановского была подача угловых. Много голов он сам организовал. В дриблинге доводил мяч до лицевой линии у ворот соперника, где его атаковали два, а то и три защитника. Форварду это и нужно было. Он бил мячом по ногам соперников, чтобы мяч срикошетил как раз за лицевую линию.

Беря в руки мяч, он несколько раз прокручивал его, укладывал на траву, затем начинал отходить назад метров на десять, притом по дуге. Разгонялся и, набрав скорость, хлестко бил. Мяч взвивался в небо и, резко подкручиваясь, менял траекторию, опускался ближе к противоположной крестовине, перекладине и стойке ворот. Частенько мяч приземлялся в сетке ворот, а порой его заколачивал в высоком прыжке головой его партнер по нападению Олег Базилевич.

Напрямую с корнера Лобан – так с любовью называли Валерия – отправил в ворота соперников девять мячей. Вот таким был "сухой лист" в исполнении динамовца. Превзойти Лобановского в этом деле никто до сих пор не может.

Лобановский был не жадным к мячу и в нужный момент, протаскивая его в штрафную и заодно оттягивая на себя минимум двух соперников, часто неожиданно отдавал мяч назад – в зону, которую сам и освободил от соперников. Отдавал партнерам с более сильным ударом – Юрию Войнову, Йожефу Сабо, Виктору Серебряникову. А те кинжально вонзали мяч в чужие ворота – гол!

Завершил карьеру игрока Валерий Лобановский довольно рано – в 29 лет. Стал тренером. И каким!

Шесть вопросов

И вновь, друзья, я задаю вам шесть вопросов, на которые вы при желании можете ответить. А затем сверить, правильными ли были ваши ответы.

Сколько раз киевские динамовцы выигрывали Суперкубок Украины? Со счетом 8:0 киевские динамовцы побеждали в чемпионате СССР два клуба – в 1977 и 1983 годах. Назовите эти клубы. Назовите размеры поля стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского. В Лиге чемпионов самую крупную победу киевские динамовцы одержали со счетом 8:0. Какому клубу они нанесли такое крупное поражение? Назовите автора 700-го гола киевского "Динамо" в чемпионатах СССР. В каком году и в каком матче был забит этот юбилейный гол? В одной из динамовских речевок есть такие первые две строчки: "Ничего на свете лучше нету, чем бродить с фанатами по свету". Дополните две оставшиеся строчки этой речевки.

С правильными ответами вы можете ознакомиться, прочитав один из моих следующих материалов "Многолетний капитан "Динамо".