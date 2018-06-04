Как решить проблему с детсадами в Украине: Исаенко назвал вариант

Вице-президент Конфедерации строителей Украины Дмитрий Исаенко считает, что благодаря новым ДБН будет решена проблема с очередями в дошкольные учреждения.

Об этом Исаенко пишет в своем блоге на OBOZREVATEL.

“Главная новация ДБН В.2.2-4:201Х "Здания и сооружения. Учреждения дошкольного образования" – возможность их размещения на 1-2 этажах жилых домов, - пишет Дмитрий Исаенко. - До введения этой нормы полноценный детский сад или другие учреждения дошкольного образования могли находиться только в отдельно стоящем здании. Варианты пристроек или размещение учреждений внутри жилых строений назывались помещениями для кратковременного пребывания детей”.

Дмитрий Исаенко уточняет, что в них воспитанники могли находиться до 4-х часов, а не целый день, пока родители находятся на работе. В реальности же всё, по его словам, происходит иначе и в обход законодательства - кратковременное пребывание затягивается на целый день, при этом часто не соблюдаются нормы безопасности. Новые ДБН узаконят группы кратковременного пребывания в формате детского сада.

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“Новые строительные нормы допускают размещение детских учреждений на первых двух этажах жилых зданий, если численность не будет превышать 80 воспитанников, - сообщает детали новаций Дмитрий Исаенко. - Садики, в которых 80-120 детей, будут открываться во встроено-пристроенных помещениях. Если же в дошкольном учреждении 120-180 подопечных, то оно может функционировать только в пристроенной части, которая должна при этом примыкать к торцам жилых строений. Согласно требованиям территория детского учреждения должна быть облагорожена и отделена от остальной придомовой территории. Само помещение должно соответствовать пожарным требованиям безопасности и соответствующим ДБН для жилых домов”.

Дмитрий Исаенко также пишет, что нововведения распространяются на новые дома и комплексные кварталы.

“Конечно же, они простимулируют появление качественного предложения на рынке жилья. А уйдут ли в небытие старые дошкольные учреждения, будет зависеть от конкуренции, качества услуг и цен, которые будут предлагать операторы, - резюмирует эксперт. - Известно, что во многих столичных комплексах выстраивается очередь на управление детским садом, застройщик устраивает для этих претендентов конкурс на лучшие условия”.