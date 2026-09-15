Давайте немного о налоговой службе.

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Очень важную информацию сегодня обнародовало НАБУ очень важную информацию в контексте деятельности Государственной налоговой службы, которая последние два года была подконтрольной экс-генерального прокурора Руслана Кравченко.

Далее текст на языке оригинала.

Ще в травні я звертав увагу читачів на парадокс: діяльність ДПС під керівництвом Лесі Карнаух чомусь обходила увагу силовиків.

От просто жодного гучного розслідування або затримання, попри постійні скарги бізнесу на побори та активну діяльність конвертаційних центрів.

І всі розуміли, що пов’язано це було виключно з дахом керівництва ДПС на рівні безпосередньо Генпрокурора, завгоспи якого навіть мали квоту на призначення заступників для Карнаух.

При цьому, коли парасолька безпеки схлопнулася, а Кравченко побіг, прозріння почало приходити до всіх дуже швидко.

Прем’єр Корецький ледь не вночі знімає Карнаух із посади, а правоохоронці зранку починають публікувати корупційну реальність роботи ДПС.

НАБУ видало реалізацію, що за законне відшкодування бізнесу ПДВ Тернопільська ДПС бере сьогодні 11,5% від суми повернення.

На отриманні такого "відкату" із суми повернення 14,6 млн грн детективами було затримано заступницю начальника Тернопільської податкової. Як пише мій колега Тарас Середич, мова йде про Марію Мельник.

І тут цікава саме цифра у 11,5%, яка свідчить про те, що:

– ПДВ залишається не бюджетоформуючим податком, а головним корупційним інструментом для податкової та її кураторів. Неможливо збирати такі суми на рівні обласної ДПС без розподілу на Київ.

– Ніякої реальної системи підтримки бізнесу з боку держави не існує. Є лише багаторічно діюча система поборів, яка за останні 15 років змінилася лише у ставці. При Януковичі за ПДВ збирали 20–30% від суми, а зараз 11,5%. Назвемо це "військова знижка".

– Ідея уряду підняти ПДВ до 21%, наче для формування "державної каси підтримки на випадок руйнувань", говорить про те, що відшкодування не 20% ПДВ, а 21% буде обходитися бізнесу ще дорожче. Хоча сам підвищений ПДВ знову ляже на плечі кінцевого споживача. Тобто кожного з вас.

Окремо можна уявити, які схеми з’являться на розподілі "фонду підтримки постраждалого бізнесу". Тут ми побачимо не лише відкати, але й критерії лояльності або нелояльності бізнесу та його бенефіціарів до влади.

Історично ДПС була та, на жаль, залишається одним із головних корупційних стовпів держави, який змінює лише кураторів та касирів.

Відкритим на сьогодні залишається лише питання того, наскільки глибоко та швидко правоохоронці (і не лише НАБУ) зараз зможуть зайти в ДПС та її корупційні схеми за останні два роки та наскільки це вплине на стратегічну зміну формату роботи ДПС – із кишень кураторів на потреби держави.

Кримінальних справ відкрито багато, доказової бази зібрано достатньо, просто до вчорашнього вечора на рух цих справ існувало табу. Тепер воно знято.

Нагадаю лише публічну історію схем на виробництві нелегального палива через документальне перетворення акцизного біоетанолу на безакцизні розчинники, про яку я та інші журналісти пишемо вже пів року.

Ось фрагмент аналітичної довідки одного з правоохоронних органів із цієї теми:

"Встановлено функціонування організованої схеми системного ухилення від сплати акцизного податку під виглядом виробництва біоетанолу із фактичним незаконним виробництвом спирту етилового, що реалізується поза податковим контролем із застосуванням нульової ставки акцизу та подальшою легалізацією через фіктивну переробку у непідакцизну продукцію і відвантаження на "неплатників", що унеможливлює відстеження кінцевого використання та сприяє тіньовому обігу алкоголю і пального.

…..

Функціонування схеми забезпечується узгодженим алгоритмом протиправної діяльності службових осіб ДПС України, а саме директора Департаменту контролю за підакцизними товарами ДПС України Боженко Х.Г. (за згодою в.о. голови Карнаух Л.А.) та відповідними співробітниками ДПС, який має системний та керований характер.

……

Загальний обсяг ризикових операцій з 01.01.2025 по 01.03.2026 становить 17,68 млн літрів, орієнтовні втрати бюджету – понад 3,5 млрд грн, що свідчить про масштабність протиправної діяльності та наявність ознак організованої злочинної діяльності".

Цей фрагмент свідчить, що всі все знають.

При цьому акцизний департамент чомусь досі перебуває під контролем "групи Монако", які "на удаленці" збирають профіти з акцизних податків.

Не бюджет збирає на війну, де щодня потрібно 190 мільйонів доларів, а корупціонери в екзилі.

Чи вистачить політичної волі на зміни цього формату роботи ДПС – питання традиційно в повітря.

Але без цього жодні ПДВ на посилки або оподаткування OnlyFans не дадуть економіці необхідного ресурсу.

30% економіки в корупційній тіні.

Ресурс там.