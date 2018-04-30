Аренда жилья: как не стать жертвой мошенников

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников при аренде квартир всегда желательно пользоваться услугами агентств недвижимости.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт по недвижимости Сергей Костецкий.

"Желательно арендовать через агентство недвижимости. У каждого риелтора есть удостоверение, что он там работает, с печатью агентства и всегда можно позвонить, и узнать, работает ли такой человек. Агентство всегда проверяет собственника, проверяет квартиру. Как правило, там не возникает вопросов, сдается ли она в аренду действительно", - отметил он.

Если квартира снимается напрямую у собственника, то у него обязательно стоит попросить предъявить правоустанавливающие документы.

"Все мошенники их не имеют. Поэтому, если вы снимаете квартиру без агентства, просто попросите собственника показать правоустанавливающие документы на квартиру, посмотрите кто там реальный собственник и попросите собственника показать паспорт. На основании этого заключается договор", - констатировал эксперт.

Если речь идет о посуточной аренде, то тут Костецкий тоже рекомендует обращаться в агентства.

"Если вы просто видите, что самая дешевая квартира – это должно вас насторожить, это очень большой шанс попасть на мошенника. Кроме того, никогда не перечисляйте деньги просто на карточку, если вы не знаете этого человека. Если нашли вариант, попросите в электронном виде копии правоустанавливающих документов в виде фотографии", - подсказал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее эксперт по недвижимости Иван Кудояр рассказал какие квартиры в Украине будут дорожать.