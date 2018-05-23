Как поделить квартиру в Украине: простые правила

В Украине существует возможность разделить квартиру на отдельные объекты недвижимости при согласии собственников. Если в процессе возникают споры - их рассматривает суд.

О том, как действовать совладельцам, чтобы разделить квартиру на объекты личной собственности, пишет Domik.ua.

Раздел квартиры pixabay.com

Правила раздела недвижимости, которой на правах совместной собственности владеют несколько человек, установлены в приказе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Украины №55 от 18.06.2007 "Об утверждении Инструкции о проведении разделения, выделения и расчета долей объектов недвижимого имущества".

Для регистрации договора отчуждения квартиры с образованием отдельных объектов, совладельцы должны оформить письменное согласие и заверить его у нотариуса. Если между совладельцами возник спор о разделе, они обращаются в суд.

Квартиру нельзя разделить, если она является предметом судебного разбирательства, пребывает в залоге или арестована судом. Законодатели запрещают разделять квартиру, если жильцы провели самовольную перепланировку.

domik.ua

Раздел квартиры в происходит только после признания прав собственности на новые объекты: если совладельцы договорились и подписали договор или выполнили решение суда.

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Перед оформлением договора отчуждения квартиры в виде новых отдельных объектов, совладельцы приглашают специалистов БТИ. В результате такой инспекции специалисты БТИ делают вывод о возможности раздела в натуре и оформляют технические паспорта новых обектов.

В выводе специалисты БТИ указывают такие данные:

- кто совместно владеет неразделенной квартирой;

- какие документы устанавливают совместное право собственности;

- техническое описание неразделенной квартиры;

- техническое описание объектов, образованных после раздела квартиры в натуре;

Получив выводы БТИ и технические паспорта новых объектов на базе одной квартиры, совладельцы оформляют и регистрируют у нотариуса договор отчуждения недвижимости с разделением на отдельные объекты.

Нотариус проводит регистрацию объектов и делает соответствующие записи в Государственном реестре вещных прав на недвижимость и их отягощений. После утверждения Министерством юстиции записей в Госреестре, нотариус выдает заявителям выписки о их правах на отдельные объекты собственности.

В случае раздела квартиры, получать новые почтовые адреса на отдельные объекты собственности не надо.

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