Як поділити квартиру в Україні: прості правила

В Україні існує можливість поділити квартиру на окремі об'єкти нерухомості за згодою власників. Якщо в процесі виникають суперечки - їх розглядає суд.

Про те, як діяти співвласникам, щоб поділити квартиру на об'єкти особистої власності, пише Domik.ua.

Поділ квартири pixabay.com

Правила поділу нерухомості, якою на правах спільної власності володіють кілька осіб, встановлені в наказі Міністерства житлово-комунального господарства України №55 від 18.06.2007 "Про затвердження Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об'єктів нерухомого майна".

Для реєстрації договору відчуження квартири з утворенням окремих об'єктів, співвласники повинні оформити письмову згоду і завірити її у нотаріуса.Якщо між співвласниками виникла суперечка про поділ, вони звертаються до суду.

Квартиру не можна поділити, якщо вона є предметом судового розгляду, перебуває в заставі або заарештована судом. Законодавці забороняють розділяти квартиру, якщо мешканці провели самовільне перепланування.

domik.ua

Поділ квартири відбувається тільки після визнання прав власності на нові об'єкти: якщо співвласники домовилися і підписали договір або виконали рішення суду.

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Перед оформленням договору відчуження квартири у вигляді нових окремих об'єктів, співвласники запрошують фахівців БТІ. В результаті такої інспекції фахівці БТІ роблять висновок про можливість розділу в натурі і оформляють технічні паспорти нових обєктів.

У висновку фахівці БТІ вказують такі дані:

- хто спільно володіє нерозділеного квартирою;

- які документи встановлюють спільне право власності;

- технічний опис нерозділеної квартири;

- технічний опис об'єктів, утворених після поділу квартири в натурі;

Отримавши висновки БТІ і технічні паспорти нових об'єктів на базі однієї квартири, співвласники оформляють і реєструють у нотаріуса договір відчуження нерухомості з поділом на окремі об'єкти.

Нотаріус проводить реєстрацію об'єктів і робить відповідні записи в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Після затвердження Міністерством юстиції записів в Держреєстрі, нотаріус видає заявникам виписки про їх права на окремі об'єкти власності.

У разі поділу квартири, отримувати нові поштові адреси на окремі об'єкти власності не треба.

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