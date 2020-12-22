Відомий шведський ритейлер IKEA націлився на пошук нерухомості у центральних районах європейських столиць. Чому компанія, яка нещодавно нарешті вийшла в Україну, змінює модель розвитку, а також полює на дорогу нерухомість, яка не втратила вартість навіть під час пандемії.

Нещодавно експерти помітили активізацію шведського гіганта торгівлі меблями й товарами для дому – IKEA на ринку європейської комерційної нерухомості. Проте якщо зазвичай компанія будує власні великі торгові центри за межами міст, то зараз вона шукає торгові площі в престижних центральних районах європейських столиць. Варто зазначити, що нерухомість, яка цікавить IKEA, не втратила у вартості з початку 2020 року. Однак шведська компанія все одно готова вкладати кошти в хороші локації в мегаполісах.

По-перше, такі кроки можуть бути частиною нової стратегії IKEA, коли компанія адаптується до подальшого зростання популярності онлайн-торгівлі. Люди все більше купують в інтернеті, в тому числі меблі та великі речі для дому. Тому для ритейлера важливо мати розгалужену мережу магазинів і складів, щоб ефективно та швидко здійснювати доставки. Також менші формати площею у декілька тисяч квадратних метрів та розташовані у міських районах можуть працювати за принципами шоу-руму, куди клієнти приходять не для того, щоб купити та одразу забрати меблі, а подивитися на товар і далі замовити доставку. У цьому випадку близькість до клієнта є дійсно ключовим фактором. Сьогодні не кожна людина захоче їхати аж за місто та витратити щонайменше половину вихідного день на придбання столу, якщо можна просто зайти в магазин на 10 хвилин під час прогулянки містом та замовити доставку на зручний час в будь-яких день тижня.

Примітною деталлю є те, що компанія зараз шукає локації у центральних районах європейських столиць, хоча вартість такої нерухомості не знизилась на фоні пандемії. Найімовірніше, це можна пояснити тим, що в IKEA сподіваються на швидке закінчення ситуації з коронавірусом та відсутність затяжної кризи, а тому передбачають у майбутньому лише подорожчання нерухомості.

Що стосується України, навесні IKEA вийшла на вітчизняний ринок після років анонсів та постійних переносів. Поки вона представлена лише українською версією онлайн-магазину. Покупці можуть подивитись на товари від шведського виробника на сайті та замовити їхню доставку. Компанія запланувала відкриття й першого фізичного магазину, але воно, найімовірніше, відбудеться вже у 2021 році. Також, попри активізацію IKEA в роботі з нерухомістю в Європі, Україна навряд може розраховувати на попадання до списку країн, які отримають хороші інвестиції від шведського бренду.

Ще до свого виходу на ринок України, в IKEA говорили про плани вкласти понад 2.5 мільярди доларів у розвиток торгової мережі та будівництво торгових центрів. Згодом IKEA зіткнулась із рядом труднощів у процесі придбання та оформлення земельних ділянок. Фактично, зараз її потенційна модель розвитку в Україні серйозно відрізняється від європейської. Через низку проблем, компанія може значно знизити обсяги інвестицій та заходити в спільні проекти як партнер або навіть просто орендатор. Зважаючи статус "якоря", ціна за оренду для IKEA навряд буде високою.

Це означає, що українська економіка серйозно недоотримає в грошах. Замість початкових вкладень у будівництво на понад 2.5 мільярдів доларів, компанія буде просто використовувати зароблені в Україні кошти на оплату поточних витрат. З урахування мультиплікатора будівництва, можна говорити про загальні економічні втрати на рівні в декілька разів більше, аніж навіть передбачений рівень інвестицій.

Ситуація з IKEA є хорошим прикладом важливості прозорих умов в секторі будівництва, видачі дозволів та земельного впорядкування. Зараз компанія показує зацікавленість в різноманітній нерухомості в Європі та готова вкладати величезні кошти у розвиток власної мережі. Тоді як Україна має відносно невисокі шанси потрапити в пул держав, куди IKEA вкладатиме кошти, бо раніше компанія вже зіткнулась тут із рядом серйозних проблем. Щобільше, сьогодні компанія може бути лакмусовим папірцем для інших потенційних інвесторів в нашу економіку. Залежно від того чи зіткнеться IKEA с новими проблемами частина інвесторів може також вирішити вкладати гроші в розвиток виробництв та розвиток мереж в Україні або навпаки обрати альтернативні більш передбачувані напрямки.

Серед позитивних моментів IKEA продає товари для будинків та меблі, які мають попит під час активізації сектора житлової нерухомості, коли люди шукають кращі квартири, купують нерухомість та облаштовують нові оселі. Все це відбувається під час фази економічного зростання. Якщо компанія зараз готова переплачувати за преміальні локації у великих містах, то її менеджмент має достатні підстави передбачати відносно швидке завершення пандемії та перехід економік до стійкого зростання. Отже, такі рішення є проявом позитивних очікувань бізнесу, які дозволяють українцям також сподіватись на якнайшвидше відновлення економіки та активний розвиток сегмента житлової нерухомості.

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