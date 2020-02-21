В Киеве состоится форум "Ипотека – инструмент стремительного развития экономики"

4 марта 2020 состоится Первый ипотечный форум : "Ипотека – инструмент стремительного развития экономики", на котором запланованопидписання меморандума между Кабинетом министров Украины, Национальным банком Украины и Конфедерацией строителей Украины, что позволит запустить доступное ипотечное кредитование в этом году.

В программу форума включены три дискуссионные панели, на которых в открытом диалоге представители органов государственной власти, банков, застройщиков, профильных организаций, страховых компаний совместно сформируют дорожную карту для запуска ипотечного кредитования.

Организаторы ипотечного форума – Украинский клуб недвижимости (UREClub), PRO.Property и Конфедерация строителей Украины.

Мероприятие пройдет при поддержке ЛУН.ua, Киевгорстрой, КАН Девелопмент, Кредобанк, и при содействии: АСС, СУП, ТПП Украины и ФРУ, RedCommunity, AСНУ, m2 Poland.

Медиа-партнеры форума: телеканалы - НАШ и Первый деловой, Деловая столица, PropertyTimes, BuildPortal, Prof.build, СтройОбзор, Dom.ria, УНИАН, Интерфакс, Liga.media, Экономическая правда, журнал "Бизнес", Обозреватель, Minfin.ua , Ме3 (м) Finance.ua, Корреспондент и Деньги, юа.

Место проведения: КВЦ Парковый, Парковая дорога, 16 А, г.. Киев

Уже открыто регистрацию на участие в форуме.

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