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21 лютого • оновлено в 10:12
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В Києві відбудеться форум "Іпотека – інструмент стрімкого розвитку економіки"

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4 березня 2020 року відбудеться Перший іпотечний форум: "Іпотека – інструмент стрімкого розвитку економіки", на якому запланованопідписання меморандуму між Кабінетом міністрів України, Національним банком України та Конфедерацією будівельників України, що дасть можливість запустити доступне іпотечне кредитування вже цього року.

В Києві відбудеться форум "Іпотека – інструмент стрімкого розвитку економіки"

До програми форуму включено три дискусійні панелі, на яких у відкритому діалозі представники органів державної влади, банків, забудовників, профільних організацій, страхових компаній спільно сформують дорожню карту для запуску іпотечного кредитування.

Організатори іпотечного форуму – Український клуб нерухомості (UREClub), PRO.Property та Конфедерація будівельників України.

Захід пройде за підтримки ЛУН.ua, Київміськбуд, КАН Девелопмент,Кредобанк, та за сприяння: АСС, СУП, ТПП України та ФРУ, RedCommunity, AСНУ, m2 Poland.

Медіа-партнери форуму: телеканали - НАШ та Перший діловий, Ділова столиця, PropertyTimes, BuildPortal, Prof.build, Стройобзор, Dom.ria, УНІАН, Інтерфакс, Liga.media, Економічна правда, журнал "Бізнес", Обозреватель, Minfin.ua, МЕ3(Метри), Finance.ua, Корреспондент та Деньги,юа.

Місце проведення:КВЦ Парковий, Паркова дорога, 16 А, м. Київ

Вже відкрито реєстраціюна участь у форумі.

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