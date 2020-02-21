В Києві відбудеться форум "Іпотека – інструмент стрімкого розвитку економіки"

4 березня 2020 року відбудеться Перший іпотечний форум: "Іпотека – інструмент стрімкого розвитку економіки", на якому запланованопідписання меморандуму між Кабінетом міністрів України, Національним банком України та Конфедерацією будівельників України, що дасть можливість запустити доступне іпотечне кредитування вже цього року.

До програми форуму включено три дискусійні панелі, на яких у відкритому діалозі представники органів державної влади, банків, забудовників, профільних організацій, страхових компаній спільно сформують дорожню карту для запуску іпотечного кредитування.

Організатори іпотечного форуму – Український клуб нерухомості (UREClub), PRO.Property та Конфедерація будівельників України.

Захід пройде за підтримки ЛУН.ua, Київміськбуд, КАН Девелопмент,Кредобанк, та за сприяння: АСС, СУП, ТПП України та ФРУ, RedCommunity, AСНУ, m2 Poland.

Медіа-партнери форуму: телеканали - НАШ та Перший діловий, Ділова столиця, PropertyTimes, BuildPortal, Prof.build, Стройобзор, Dom.ria, УНІАН, Інтерфакс, Liga.media, Економічна правда, журнал "Бізнес", Обозреватель, Minfin.ua, МЕ3(Метри), Finance.ua, Корреспондент та Деньги,юа.

Місце проведення:КВЦ Парковий, Паркова дорога, 16 А, м. Київ

Вже відкрито реєстраціюна участь у форумі.

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