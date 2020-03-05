К осени 2020 года в Украине запустят программу доступной ипотеки

Какие шаги должны сделать правительство и бизнес, чтобы ипотека стала действенным инструментом для решения жилищного вопроса и роста украинской экономики, как защитить инвесторов, кредиторов, упростить правила аккредитации застройщиков и сделать простые и понятные правила получения ипотечного кредитования для граждан – обсуждали представители власти, бизнеса и профессиональные организации на ипотечном форуме, который состоялся в Киеве 4 марта.

Президент Конфедерации строителей Украины (КСУ) Лев Парцхаладзе определил необходимые механизмы и инструменты, для запуска успешной ипотеки в Украине:

• снижение первичного ипотечного взноса с нынешних 25% до 10%;

• страхование жилых объектов;

• отработка механизма использования ЕСКРОУ счетов;

• при получении ипотеки нужно ориентироваться на доход всей семьи;

• создание условий защиты прав кредиторов, усилив ответственность должников.

Такое мнение разделяет и основатель KAN Development Игорь Никонов: "Нельзя передавать в собственность квартиры, пока заемщики не рассчитались с банком".

Необходимо снижать ставку по кредиту, а еще, по его мнению, нужно показывать не доходы, а расходы заемщика.

"Сегодняшние реалии ипотеки таковы, что люди, которые хотят ее оформить, не могут пройти комплаенс у банков", - отметил Игорь Никонов.

"В Украине не сформированы системы адекватной защиты инвестора жилья, особенно, если он вкладывает деньги на первом этапе строительства", - добавил Тимур Хромаев, председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Представители коммерческих банков уже начали упрощать процедуры получения ипотечных кредитов и снижать процентные ставки по ним. Так, представитель Кредобанка Арина Юзвишин сообщила, что уже созданы более доступные условия получения ипотеки для клиента – уменьшен пакет документов, который должен предоставить клиент, и сокращено время оформления.

Основательница Украинского клуба недвижимости (URE club) Ольга Соловей отметила, что на ипотечном форуме говорили от имени всех заинтересованных участников рынка.

"У нас сегодня были застройщики, которые заинтересованы в ипотеке, представители банков, которые представили действующие программы, представители Правительства и профессионального сообщества, ипотека нужна не только профессионалам, ипотека нужна обычному украинцу. И она будет", - отметила Ольга Соловей.

По словам представителя Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Елены Шуляк, к осени 2020 года в Украине запустят программу доступных ипотечных кредитов - речь о 11-12%, в идеале 10%.

Напомним, 4 марта 2020 состоялся форум: "Ипотека – инструмент стремительного развития экономики", на котором в открытом диалоге представители органов государственной власти, банков, застройщиков, профильных организаций, страховых компаний обсудили путь к запуску ипотечного кредитования.

Организаторы ипотечного форума – Конфедерация строителей Украины, Украинский клуб недвижимости (URE Club) и PRO.Property.

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