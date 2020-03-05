До осені 2020-го в Україні запустять програму доступної іпотеки

Які кроки мають зробити уряд та бізнес, щоб іпотека стала дієвим інструментом для вирішення житлового питання та зростання української економіки, як захистити інвесторів, кредиторів, спростити правила акредитації забудовників і зробити прості та зрозумілі правила отримання іпотечного кредитування для громадян – обговорювали представники влади, бізнесу та професійних організацій на іпотечному форумі, що відбувся у Києві 4 березня.

Президент Конфедерації будівельників України (КБУ) Лев Парцхаладзе визначив потрібні механізми та інструменти, для запуску успішної іпотеки в Україні:

• зниження первинного іпотечного внеску з теперішніх 25% до 10%;

• страхування житлових об'єктів;

• відпрацювання механізму використання ЕСКРОУ рахунків;

• при отриманні іпотеки потрібно орієнтуватися на дохід всієї родини;

• створення умов захисту прав кредиторів, посиливши відповідальність боржників.

Таку думку поділяє і засновник KAN Development Ігор Ніконов: "Не можна передавати у власність квартири, поки позичальники не розрахувалися з банком".

Необхідно знижувати ставку за кредитом, а ще, на його думку, потрібно показувати не доходи, а витрати позичальника.

"Сьогоднішні реалії іпотеки такі, що люди, які хочуть її оформити, не можуть пройти комплаєнс у банків", - зазначив Ігор Ніконов.

"В Україні не сформовано системи адекватного захисту інвестора житла, особливо, якщо він вкладає гроші на першому етапі будівництва", - додав Тимур Хромаєв, голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Представники комерційних банків вже почали спрощувати процедури отримання іпотечних кредитів та знижувати відсоткові ставки за ними. Так, представник Кредобанку Орися Юзвишин поінформувала, що вже створені більш доступні умови отримання іпотеки для клієнта – зменшено пакет документів, що має надати клієнт, та скорочено час оформлення.

Засновниця Українського клубу нерухомості (URE club) Ольга Соловей відмітила, що на іпотечному форумі говорили від імені усіх зацікавлених учасників ринку.

"У нас сьогодні були забудовники, які зацікавлені в іпотеці, представники банків, які презентували діючі програми, представники Уряду та професійної спільноти, Іпотека потрібна не лише професіоналам, іпотека потрібна звичайному українцю. І вона буде", - зазначила Ольга Соловей.

За словами представника Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Олени Шуляк, до осені 2020-го в Україні запустять програму доступних іпотечних кредитів - мова про 11-12%, в ідеалі 10%.

Нагадаємо, 4 березня 2020 року відбувся форум: "Іпотека – інструмент стрімкого розвитку економіки", на якому у відкритому діалозі представники органів державної влади, банків, забудовників, профільних організацій, страхових компаній обговорили шлях до запуску іпотечного кредитування.

Організатори іпотечного форуму – Конфедерація будівельників України, Український клуб нерухомості (URE Club) та PRO.Property.

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