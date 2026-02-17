Это уникальный небоскреб: в Киеве строят дом, созданный для долголетия

Воздушные тревоги, обстрелы, разрушения – лишь внешняя часть последствий войны, в которой мы живем каждый день. Негативные изменения происходят не извне: война сокращает внутренний ресурс человека. Хроническая тревога, стрессы, информационная нагрузка, неудовлетворение базовых условий жизни – все это истощает нервную систему, лишая людей возможности поддерживать продуктивность, восстанавливаться.

В таких условиях происходит переосмысление ценностей и мировосприятия в целом. Это касается и жилья в частности: сегодня это должно быть пространство, способное компенсировать постоянный стресс. Поэтому и девелоперы ищут новые подходы: проект должен выходить за пределы устоявшихся представлений о доме, и стать источником восстановления жизненного ресурса.

От квадратных метров к Resource–Saving подходу

Рынок жилой недвижимости десятилетиями оперировал устоявшимися категориями: площадь, этаж, локация, вид из окна и тому подобное. Эти параметры остаются важными, но в условиях длительной нестабильности они больше не определяют ценность жилья сами по себе. Возникает другой вопрос: как пространство влияет на человека на протяжении лет?

Resource–Saving подход предполагает изменение ценностного ориентира с площади к осознанному проживанию, где каждое решение имеет долгосрочные последствия. Дом должен быть средой, которая положительно влияет на качество жизни, способность сохранять производительность и восстанавливаться. Именно по этому подходу в Киеве создается проект THE ONE. Это премиальный небоскреб с уникальной внутренней инфраструктурой, предусматривающей комплексную систему поддержки жизни человека на разных уровнях: от бытового до сенсорного.

Уникальная инфраструктура долголетия THE ONE

В мире, где стресс и ухудшение окружающей среды истощают человеческие ресурсы, важно находить место, которое поддерживает физическое и ментальное здоровье, а также способствует долголетию. THE ONE — это первый в Украине дом, инфраструктура которого работает на сохранение энергии и здоровья жителей, позволяя жить дольше и иметь больше энергии для себя.

Основная идея THE ONE Lifetime Tower заключается в поддержке физического и ментального здоровья через инновационную инфраструктуру. В Lifetime-центре будет действовать современная anti–age клиника, где под наблюдением экспертов резиденты смогут воспользоваться полным циклом процедур, которые не только восстанавливают физическое состояние, но и замедляют возрастные изменения: от полного скрининга до формирования и применения индивидуальных оздоровительных программ и SPA–терапии. А персонализированное healthy-меню поможет стабилизировать обмен веществ и поддерживать высокий уровень энергии в течение дня.

На физическое здоровье влияет не только режим отдыха, но и среда, которая нас окружает. Поэтому в THE ONE учтено все: от НЕРА-фильтрации воздуха, очищающей помещение от пыли и аллергенов, до nano-очистки воды, эффективно удаляющей даже мельчайшие примеси без использования химических реагентов. Уникальная система контроля влажности поддерживает оптимальный микроклимат, а освещение, которое адаптируется к естественным циркадным ритмам, способствует улучшению сна и общего самочувствия.

Также THE ONE предлагает акустические решения, которые снижают фоновую нагрузку, создавая атмосферу спокойствия даже в динамичной городской среде. Для снижения ежедневного напряжения и сохранения времени для отдыха и развития жильцов, здесь доступны услуги, которые позволяют решать бытовые вопросы без лишних забот: от приготовления ужина до обслуживания автомобиля. Вы заботитесь о себе, а THE ONE – о вашем благополучии.

Эта комплексная система поддержания здоровья и энергии позволяет жителям не только эффективно восстанавливать свои ресурсы, но и жить дольше и с большим качеством жизни. THE ONE — это не просто дом, а инфраструктура, работающая на ваши долгосрочные потребности в здоровье и благополучии.

Проект для тех, кто мыслит масштабно

Сегодня выбирать недвижимость только по локации и площади – значит мыслить узко. Ведь речь идет прежде всего об основе качества жизни. Необходимо ориентироваться на годы вперед. Какой будет жизнь в этом доме, этой квартире?

Время, энергия, здоровье – это бесценные человеческие ресурсы. И дом также влияет на их сохранение. Проект THE ONE – это своевременный ответ на актуальную потребность в условиях хронического стресса: пространство для поддержания физической выносливости, ментального равновесия и эмоциональной стабильности. Это комплексная система благополучия, имеющая накопительное положительное влияние на физическое и ментальное состояние резидентов.