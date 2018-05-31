Новострои в Украине: данные по введенным в эксплуатацию

По итогам первых трех месяцев 2018 года в Украине принято в эксплуатацию почти 1,9 млн кв. м жилья. Это на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом рассказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, сообщает пресс-служба ведомства.

В Украине ввели в эксплуатацию почти 1,9 млн кв. м жилья pixabay.com

"2018 радует положительными результатами! За первые три месяца этого года уже введено в эксплуатацию 22 404 новые квартиры - это почти 1,9 млн кв. м жилья. По сравнению с первым кварталом прошлого года - это рост на 3,1%. Строительная отрасль продолжает демонстрировать стабильные показатели, которые в прошлом году были для нее рекордными", - сказал он.

По данным статистики, в городах Украины было принято в эксплуатацию 1218,1 тыс кв. м жилья (65,7%), в сельской местности - 636,1 тыс кв. м (34,3%).

В многоквартирных жилых домах было введено в эксплуатацию 52,6% от всего жилья, в одноквартирных - 47,4%.

В разрезе регионов, лидерами по объемам введенного в эксплуатацию жилья стали Киевская область (290,6 тыс кв. м), Львовская область (211,7 тыс кв. м) и г. Киев (262,8 тыс кв. м). Лидеры по темпам - Харьковская (359,7%) и Кировоградская (203,2%) области.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине объект строительства по программам "Доступное жилье" и "Молодежное кредитование" можно будет выбрать самостоятельно.