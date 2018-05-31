Новобудови в Україні: дані по введеним в експлуатацію

За підсумками перших 3-х місяців 2018 року в Україні прийнято в експлуатацію майже 1,9 млн кв. м житла. Це на 3,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це розповів заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, повідомляє прес-служба відомства.

В Україні ввели в експлуатацію майже 1,9 млн кв. м житла pixabay.com

"2018 рік радує позитивними результатами! За перші 3 місяці цього року вже введено в експлуатацію 22 404 нові квартири – це майже 1,9 млн кв. м житла. У порівнянні з першим кварталом минулого року – це ріст на 3,1%. Будівельна галузь продовжує демонструвати стабільні показники, які в минулому році були для неї рекордними", — сказав він.

За даними статистики, у містах України було прийнято в експлуатацію 1218,1 тис кв. м житла (65,7%), у сільській місцевості – 636,1 тис кв. м (34,3%).

У багатоквартирних житлових будинках було введено в експлуатацію 52,6% від всього житла, в одноквартирних – 47,4%.

У розрізі регіонів, лідерами за обсягами введеного в експлуатацію житла стали Київська область (290,6 тис кв. м), Львівська область (211,7 тис кв. м) та м. Київ (262,8 тис кв. м). Лідери за темпами – Харківська (359,7%) та Кіровоградська (203,2%) області.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні об'єкт будівництва за програмами "Доступне житло" і "Молодіжне кредитування" можна буде вибрати самостійно.