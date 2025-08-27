Жители хотят сохранить в тайне: в сети раскрыли 'самое красивое село Британии'

На юге графства Девоншир спрятался настоящий клад Великобритании. Удивительная деревня Саут-Пул сочетает в себе живописное очарование сельской местности, многочисленные исторические здания и удобный доступ к потрясающему морскому побережью региона. Путешествие сюда может стать поистине незабываемым.

Видео дня

В 2023 году это село завоевало звание самого красивого в Британии по версии CN Traveller, пишет издание Express. Оно понравилось экспертам своим удивительным спокойствием, которого нет в соседнем Солкомби. И вот почему британцы предпочли бы сохранить тайну Саут-Пула только для себя.

Деревня пережила бум популярности в интернете в основном благодаря своим потрясающим пляжам. Например, в получасе езды от деревни находится пляж Бентам, который один турист назвал "самым красивым пляжем, до которого можно добраться, не покидая Великобританию".

Однако некоторые жители полушутя говорят, что лучше оставить Саут-Пул скрытым от туристов местом. Эта чудесная деревня олицетворяет истинно английский шарм: время будто застыло на её извилистых узких улочках, а исторические каменные коттеджи будто сошли с открытки.

Среди самых ценных достопримечательностей — церковь Святых Кириака и Джульетты, памятник архитектуры I категории, построенный в XIII веке. Она выполнена в невероятном средневековом стиле, а среди ее прелестей есть прекрасная нормандская купель и искусно выполненная алтарная решетка.

Деревенский паб The Millbrook Inn также является одним из главных символов Саут-Пулу. Здесь подают невероятное количество сортов эля и сидра, персонал очень гостеприимный и паб служит центром притяжения для местной общины. Очаровательный интерьер заведения, украшенный каминами и деревянными балками, создает уютную атмосферу, где как местные жители, так и туристы могут насладиться сытной трапезой или выпить кружку пива.

Саут-Пул стоит у истока ручья, который впадает в эстуарий Салкомб. А значит здесь можно найти и немало развлечений на свежем воздухе. Катание на лодках, каякинг и рыбалка к услугам гостей села. Окружающие холмы и зеленые поля делают Саут-Пул идеальным местом для пеших прогулок – их обожают любители природы.

Прекрасное расположение Саут-Пул делает его идеальной отправной точкой для знакомства с другими достопримечательностями Южного Девоншира. Соседние города, такие как Солкомб, Кингсбридж и Дартмут, могут похвастаться множеством магазинов, ресторанов и культурных достопримечательностей. А значит каждый гость здесь найдет что-то для себя.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о замечательной европейской столице с выходом к морю, о которой мало знают туристы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.