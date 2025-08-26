Туристов совсем мало: названа лучшая европейская столица с выходом к морю

Многие любители путешествий говорят, что мечтают побывать в такой европейской столице, где нет толп туристов, а взамен есть уютная атмосфера и, желательно, выход к морю. И поиски скрытой жемчужины дали свой результат.

Такую весьма недооцененную столицу назвало издание Express. И это эстонский Таллинн – он возглавил топ альтернативных направлений для спокойного отдыха от турагентства Riviera Travel. Город сочетает старинную архитектуру, живописные пейзажи и при этом находится на берегу Балтийского моря.

Таллинн – один из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городов Европы, с 1997 года он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Некоторые здания в Старом городе стоят здесь еще с XIII века. А тем, кто хочет почувствовать себя в настоящей сказке, советуют прогуляться по брусчатке Ратушной площади (Raekoja Plats). Особенно остро это чувствуется здесь в рождественские дни.

Здесь вы найдете аптеку XV века, которая работает и по сей день. Ее сотрудники носят исторические костюмы, так что посещение заведения станет еще и интересным туристическим опытом. В небольшом музее, расположенном рядом, выставлены удивительные экспонаты, например, рог единорога и сушеные пчелы. От центра города ответвляются узкие извилистые улочки, а массивные деревянные двери в уютных двориках ведут в галереи и мастерские.

Старый город в Таллинне фактически состоит из двух отдельных частей. Верхний город расположен на холме Тоомпеа. Здесь находится правительственный квартал, центром которого является дом Стенбока, где заседает правительство страны. Также здесь можно посетить 800-летний замок Тоомпеа. Немало достопримечательностей расположено также и в Нижнем городе, который еще называется Ваналинин.

Несмотря на то, что Таллинн никогда не был одним из крупнейших мегаполисов Европы, все же в XIV веке здесь возвели мощные защитные стены. Вдоль них возвышались 46 башен и 26 из них сохранились до наших дней. Также туристов приглашают в таинственные бастионные тоннели — земляные укрепления, построенные в XVII и XVIII веках для скрытого передвижения солдат, боеприпасов и другого снаряжения, которые таким образом прятали от противника. В 1930-х годах тоннели были переоборудованы под бомбоубежища и противогазовые убежища.

Показывают гостям и расположенный вблизи красивых Вирусских ворот отель "Виру". Во времена советской оккупации это 22-этажное здание было единственным местом, где могли остановиться западные граждане. Здесь до сих пор сохранился скрытый 23-й этаж, куда можно попасть через дверь, похожую на вход в подсобное помещение. За ними скрывались две радиорубки для слежки за потенциальными "шпионами".

