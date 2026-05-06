Женщина побывала в круизе 'только для взрослых' и поразила деталями. Фото

Отдых на воде долгое время ассоциировался либо с семейными поездками, либо с развлечениями для пенсионеров, однако компания Virgin Voyages полностью переосмыслила эту концепцию. Лайнер Valiant Lady, вмещающий более 2700 пассажиров, стал настоящим манифестом свободы для взрослых, где каждый уголок спроектирован для развлечений и релакса.

Во время семидневного путешествия по Средиземноморью гости могут посетить порты Италии, Франции и завершить вояж яркой ночью на Ибице. Жизнь на борту напоминает пребывание в плавучем мегаполисе, где вместо детских площадок обустроены VIP-зоны, концептуальные бары и зоны для фитнеса с видом на океан.

Интерьеры судна поражают световыми проекциями в лифтах и иридисцентными панелями на лестнице, создавая атмосферу непрерывного праздника. Об особенностях отдыха на лайнере поделилась корреспондентка Business Insider Джои Хадден.

Умные каюты и частный уют

На лайнере расположено 1408 кают, большинство из которых имеют собственные балконы. Номер среднего класса площадью около 21 квадратного метра (вместе с террасой) оборудован системой "умный дом" для управления освещением и климатом.

Изюминкой приватного пространства является красный гамак на балконе, где можно уединиться с книгой под шум волн.

Стоимость такого комфорта для двух человек на средиземноморском маршруте составляет около 5900 долларов (259 тысяч грн), что подчеркивает премиальный статус судна.

Гастрономический рай: 20 ресторанов без очередей

Одним из главных преимуществ Valiant Lady является отказ от традиционных круизных фуршетов в пользу концептуальных заведений. Все блюда уже включены в стоимость билета:

The Galley : фуд-холл со станциями суши, тако, панини и грилем, где официанты формируют и подают тарелки гостям.

: фуд-холл со станциями суши, тако, панини и грилем, где официанты формируют и подают тарелки гостям. Gunbae : ресторан корейского барбекю, где приготовление пищи превращается в интерактивное шоу.

: ресторан корейского барбекю, где приготовление пищи превращается в интерактивное шоу. Pink Agave и Extra Virgin: заведения высокой кухни, предлагающие изысканные стейки, пиццу и морепродукты.

Дополнительно оплачиваются только алкогольные и фирменные напитки, что позволяет гостям наслаждаться гастрономическим разнообразием без лишних ограничений.

Развлечения для взрослых: от тату до игровых автоматов

Valiant Lady вошла в историю как первый круизный лайнер с собственным тату-салоном под названием Squid Ink. Цены на профессиональную татуировку стартуют от 150 долларов (6600 грн), что позволяет путешественникам оставить на теле вечную память об отпуске.

Для тех, кто предпочитает другие игры, на седьмой палубе работает аркада с неоновой подсветкой и большой зал с настольными играми – от классических карт до ностальгических головоломок из детства.

Верхние палубы (15-17) посвящены активному образу жизни и острым ощущениям. Кроме стандартных бассейнов (главного с вечеринками и спокойного Well-Being Pool), здесь расположен Athletic Club.

Особый восторг у посетителей вызывает зона с гигантскими сетчатыми качелями и подвесной сеткой "Triple Net".

Ходьба по этой сетке на высоте нескольких десятков метров над океаном вызывает настоящий выброс адреналина. Также на борту есть боксерский ринг, тренажерный зал B-Complex и беговая дорожка ярко-красного цвета, опоясывающая всю 17-ю палубу.

VIP-релакс и ночная жизнь

Для пассажиров люкс-номеров (так называемых "рок-звезд") открыт доступ к Richard's Rooftop – эксклюзивной лаунж-зоне на верхней палубе.

Здесь расположены частные кабаны, джакузи и бар с персонализированным обслуживанием. Когда солнце садится, центр развлечений смещается в ночной клуб The Manor и театр Red Room, где проходят иммерсивные шоу, комедийные выступления и выступления живых групп.

Вечер можно завершить на открытой террасе The Dock, где под рассказы экипажа о звездах гости наблюдают за ночным небом в открытом море.

