Где переждать летнюю жару: 5 прохладных направлений в Европе

Летний сезон традиционно ассоциируется с поездками на популярные курорты Южной Европы. Однако все больше путешественников сталкиваются с проблемой чрезмерной жары, больших толп и высоких цен.

Из-за этого классический отдых на побережье не всегда приносит ожидаемый комфорт. Альтернативой становятся менее раскрученные, но значительно более прохладные направления. В Центральной и Северной Европе есть немало мест, где можно насладиться летом без изнуряющей температуры. Эксперты Travel Off Path советуют обратить внимание именно на такие локации для спокойного и приятного отпуска.

Инвернесс, Шотландия

Это уютный город на севере Шотландии, который часто остается без внимания туристов. Он расположен рядом с легендарным озером Лох-Несс и привлекает атмосферой сказочных пейзажей. Здесь можно увидеть старинный замок, прогуляться по набережной и исследовать исторические улицы с георгианской архитектурой.

Лето в Инвернессе прохладное и переменчивое: температура редко превышает комфортные показатели, а кратковременные дожди быстро сменяются солнцем. Поблизости расположены известные туристические локации, в частности руины замка Уркгарт и поле битвы при Каллодене. Для активного отдыха подойдут походы в национальном парке Кернгормс или поездка на остров Скай.

Тинь, Франция

Горный курорт Тинь во Французских Альпах – отличный вариант для тех, кто стремится сбежать от жары. Расположенный на высоте более 3000 метров, он обеспечивает прохладный климат даже в разгар лета. Температура здесь значительно ниже, чем в крупных французских городах, что делает отдых комфортным.

В теплое время года Тинь превращается в центр активного туризма. Здесь доступны многочисленные маршруты для пеших прогулок и велопоездок среди альпийских пейзажей. В то же время курорт подходит и для спокойного отдыха – с живописными видами, горным воздухом и возможностью насладиться природой без толп.

Аландские острова, Финляндия

Это автономная территория Финляндии в Балтийском море, которая сочетает скандинавскую культуру и уникальную атмосферу. Летом этот регион превращается в тихий природный уголок с умеренным климатом и отсутствием изнуряющей жары.

Здесь популярны велосипедные маршруты, прогулки по побережью и посещение исторических замков. Столица Мариегамн привлекает уютной застройкой и морской атмосферой. Даже в самые теплые месяцы температура остается комфортной, что идеально подходит для неторопливого отдыха.

Кристиансанн, Норвегия

Это живописный город на юге Норвегии, который сочетает морской климат и уютную атмосферу. Он известен своими белыми деревянными домами, узкими улочками и красивой набережной.

Температура здесь летом держится на умеренном уровне, что позволяет комфортно гулять по городу и отдыхать на побережье. Кристиансанн также является воротами в регион Сёрланн с его островами, пляжами и спокойным ритмом жизни, который особенно ценят семейные туристы.

Гронинген, Нидерланды

Это северный город Нидерландов, который часто недооценивают туристы. Он сочетает студенческую атмосферу, историческую архитектуру и отсутствие больших туристических потоков.

Город идеально подходит для летних прогулок: температура здесь обычно умеренная, без изнуряющей жары. Каналы, старинные здания и уютные кафе создают идеальные условия для спокойного отдыха. Кроме этого, Гронинген отлично подходит для велопутешествий и знакомства с аутентичной нидерландской культурой.

OBOZ.UA писал, где в Европе отдохнуть без толп и высоких цен.

