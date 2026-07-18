Жемчужины Хорватии: 2 малоизвестных города стали популярными среди туристов

Хорватия может предложить туристам множество интересного – от пейзажей Адриатики, словно сошедших с открыток, до мест, где снимали сериал "Игра престолов". Однако чаще всего гости страны отправляются на отдых всего в два города – Дубровник или Сплит, из-за чего там летом довольно шумно.

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Между тем, издание Travel off Path нашло еще две прекрасные локации в Хорватии, которые стоит посетить, чтобы ощутить все прелести этой страны. Это живописные прибрежные уголки, которые приготовили для вас немало интересного.

Задар

Первый хорватский город, за которым стоит внимательно следить, – это Задар, расположенный чуть севернее Сплита вдоль побережья. Будучи классическим далматинским прибрежным городком, Задар сосредоточен вокруг древнего исторического центра, изобилующего римскими руинами и семейными тавернами. Его главная улица, Калеларга, застроена домами пастельных оттенков и заполнена оживленными кафе.

Здесь же, на набережной, расположена уникальная инсталляция "Морской орган", где волны проталкивают воду через подводные трубы, создавая завораживающую музыку. Лучше всего слушать ее во время заката. К слову о закатах: сам Альфред Хичкок в 1964 году утверждал, что они здесь красивее, чем в Ки-Уэсте.

Как и популярный сегодня адриатический курорт Сплит, Задар – это старинный портовый город, который одновременно является прекрасным местом для пляжного отдыха с огромным нераскрытым потенциалом. Десятилетиями его считали относительно небольшим региональным центром, пока сюда не пришла авиакомпания Ryanair и не приступила к серьёзному расширению.

Сейчас аэропорт Задара открывает рейсы во все большее число европейских городов – если точнее, их уже более 70. Это помогает повысить статус не только самого Задара, но и всей Северной Далмации и соседних островов. Один из таких островов – Дуги Оток. Этот кусочек рая расположен всего в 90 минутах езды на пароме от порта Задара. Он предлагает удивительные пляжи, сосновые леса и уютные каменные деревни, в которых будто остановилось время.

Пула

Этот город носит прозвище "Рим у моря", ведь здесь наследие Римской империи сохранилось удивительно хорошо. Пула наиболее известна своей римской ареной, построенной ещё в I веке. Она и по сей день используется как концертная площадка. И да, она действительно похожа на легендарный Колизей.

Но не обходите вниманием и старый центр города. Например, загляните в идеально сохранившийся храм Августа, который по своей 2000-летней истории и величию вполне может соперничать с Пантеоном в самом Риме. А вымощенный брусчаткой Форум идеально подходит для неспешной прогулки в начале вечера или для того, чтобы просто понаблюдать за прохожими за чашкой эспрессо или бокалом коктейля.

Город обслуживает аэропорт Пулы, который в 2025 году принял около 554 000 пассажиров. Это на 9% больше по сравнению с предыдущим годом, который, в свою очередь, продемонстрировал 20-процентный рост по сравнению с позапрошлым.

В целом Пула очень осторожно относится к массовому туризму. Власти точно не хотят дойти до уровня перенасыщения туризмом, как в Дубровнике, где пришлось ввести строгое регулирование захода круизных лайнеров, а за перетаскивание чемодана по старинной брусчатке можно нажить себе неприятностей.

Цель города – повысить качество туризма, а не обязательно привлечь миллионы новых гостей. Те, кто все же меняет привычный маршрут Дубровник-Сплит на Пулу и винодельческий регион Истрия в целом, вероятно, найдут здесь уголок с более спокойным ритмом жизни и почувствуют более аутентичную сторону Хорватии.

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