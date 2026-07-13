Влюбят с первого взгляда: 5 самых красивых пляжей Франции

Францию природа одарила побережьем длинной 3 427 километров. И на всей своей протяженности оно поражает своим разнообразием – здесь есть пляжи с золотым песком для ленивого отдыха, есть приморские тропы sentier du littoral, по которым можно гулять и дышать морским воздухом, наслаждаясь ароматами трав, и есть удивительные пейзажи, которыми можно любоваться сколько душе угодно.

Видео дня

Какой именно пляж выбрать, чтобы получить все и сразу, рассказало издание Lonely Planet. Оно назвало пятерку лучших мест Франции, где туристы могут расслабиться и телом, и душой.

Пляж Виссан, Опаловое побережье

Этот участок побережья Ла-Манша от Кале до Булонь-юр-Мер получил такое название из-за удивительной игры серых и голубых оттенков моря и неба. С мыса Кап-Блан-Не открываются роскошные виды на залив Виссан, далекие белые меловые скалы английского Дувра и холмистые фламандские пейзажи вдали. Спустившись к самой воде в Виссане, вы найдете широкий при отливе пляж, который идеально подходит для купания – или же для того, чтобы просто наблюдать за масштабными приливами и отливами.

Совет путешественникам. Пройдите по маршруту Sentier du Cap Blanc Nez – это знаменитая круговая тропа длиной 6,5 км, которая начинается от парковки у мыса (D940). Рассчитывайте примерно на 1 час 45 минут ходьбы.

Довиль и Трувиль-сюр-Мер, Цветочное побережье

Во времена французской "Прекрасной эпохи" (Belle Époque) писатели и художники, такие как Марсель Пруст и Эжен Буден, массово съезжались на эти заветные нормандские берега Ла-Манша, которые вдохновляли их и, как считалось, восстанавливали здоровье. Бум морского купания в середине XIX века привёл к строительству роскошных приморских вилл вдоль этого красивого, цветущего побережья. Сегодня Довиль ориентируется на звездный образ жизни с его роскошным шопингом и элитными ресторанами, тогда как Трувиль остается более непринужденным и подходящим для семейного отдыха.

Куда заглянуть по пути. Прогуливаясь по улицам Трувиля, обратите внимание на стрит-арт покойной художницы Miss.Tic, прославившейся своими поэтическими строками, нанесенными граффити рядом с изображениями темноволосых женщин.

Этрета, Алебастровое побережье

Пляж на этом участке Алебастрового побережья Ла-Манша между Гавром и Фекамом кажется почти незаметным на фоне зрелищных скал, которые его обрамляют. Головокружительные арки Этрета тысячелетиями вытачивались ветрами и морскими волнами, а Клод Моне увековечил их в своих картинах более 80 раз. Скала Аваль и расположенная рядом "игла", остро возвышающаяся из воды у арки, являются самым узнаваемым местным пейзажем, тогда как со скалы Амон на всё это открывается панорамный вид. Прогулки здесь – это полная свобода выбора: можно подняться по крутой лестнице к неоготической часовне Нотр-Дам-де-ла-Гард для тихого (хотя и ветреного) пикника или же выбрать более сложный 5-часовой маршрут вокруг скалы Рок-Водье.

Совет путешественникам. Парковка в самом поселке очень ограничена и может превратиться в настоящее испытание даже в межсезонье. Лучше оставьте машину на парковке Parking de la Gare возле железнодорожного вокзала (обойдётся примерно в 8 евро) – оттуда легко добраться до скал без лишней городской суеты.

Остров Иль-де-Ре

Летом этот идиллический остров в Атлантическом океане недалеко от Ла-Рошели превращается из умиротворённого уголка в оживлённую часть Парижа, поэтому время для поездки стоит выбирать тщательно. Природа одаривает людей своими дарами здесь уже не первый век: соль добывают на старинных солончаках, фермеры возделывают картофельные поля и ухаживают за устричными фермами, а местные ликероводочные заводы производят джин и водку с добавлением собранных вручную морских водорослей. Более дикое южное побережье острова скрывает лучшие пляжи с золотистым песком, в частности пляж Гро Жонк, который является главным центром серфинга и парусного спорта. Возьмите велосипед – остров имеет плоский рельеф, поэтому кататься здесь – одно удовольствие.

Совет путешественникам. Отелей и вариантов жилья в аренду здесь немного, и стоят они дорого. Рассмотрите в качестве варианта кемпинг или однодневную поездку на автобусе из Ла-Рошели. В июле и августе велосипеды стоит бронировать заранее.

Гранд-Пляж, Биарриц

Главный пляж Биаррица с золотым песком на побережье Атлантики пользовался огромной популярностью ещё во времена Наполеона III и императрицы Евгении, а сегодня это пульсирующее сердце французского серфинга. Соседние пляжи имеют каждый свой уникальный характер: Кот-де-Баск – любимое место серферов и ценителей красивых закатов, окруженное стильными барами, а пляж Ильбарриц оживает вечером благодаря летней террасе пляжного бара Blue Cargo, которая с наступлением темноты превращается в танцплощадку. А пляж Осеан, за которым простираются заповедные песчаные дюны, является самым диким среди всех пляжей соседнего городка Англет.

Куда заглянуть по дороге. Проедьте 2 км на юг до "Центра Океана" – это тематический интерактивный музей, где можно отправиться в экспедицию по изучению акул в виртуальной реальности или понаблюдать за китообразными в 4D-кинотеатре. Комбинированный билет (от 28 евро) поможет неплохо сэкономить.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 5 европейских рынках, которые должен посетить каждый гурман.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.